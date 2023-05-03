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Аудиторы США поделились «тревожными выводами» о боеготовности ВМС

Аудиторы зафиксировали снижение боеготовности ВМС США в 2017-2021 годах

Уровень боеготовности военно-морских сил США вызывает тревогу, особенно учитывая их решающую роль в потенциальном конфликте с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Главного контрольного управления (Government Accountability Office, GAO).

Аудиторы изучили состояние Вооруженных сил США в 2017-2021 финансовых годах. Как отмечает Bloomberg, GAO оценивает боеготовность по двум критериям: есть ли у подразделений необходимые ресурсы и могут ли они выполнять свои задачи.

Эксперты пришли к выводу, что боеготовность сухопутных сил выросла, военно-воздушных и космических показала неоднозначные изменения, а военно-морских — снизилась. К проблемам ВМС они отнесли плохое состояние инфраструктуры верфей и нехватку военнослужащих на кораблях.

«Потенциальные противники, в первую очередь Китай и Россия, развили и усилили собственные возможности», — заявила представитель GAO Диана Маурер. В то же время выводы о состоянии готовности войск США «довольно тревожны», считает она.

Материал дополняется

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