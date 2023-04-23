AP назвало итоги «военной игры» конгресса США по войне Китая и Тайваня

В конгрессе США смоделировали возможный конфликт с Китаем в случае его вторжения на Тайвань. Экономический ущерб стал бы катастрофическим для обеих сторон, а большинство союзников отказались бы помочь, выяснили они

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Конгрессмены США из спецкомитета палаты представителей по Китаю провели «военную игру» для изучения возможных ситуаций, если Вашингтон и Пекин окажутся на грани войны из-за вторжения китайской армии на Тайвань, пишет Associated Press, чей журналист присутствовал на встрече.

Моделирование ситуации провели на настольных картах. Конгрессмены в рамках игры пытались не сдержать Китай от атаки Тайваня, либо победить его, его первая задача будет провалена. Им оппонировали аналитики центра Новой американской безопасности, которые проводят подобные моделирования.

Согласно сценарию игры, парламентарии Тайваня требуют признания независимости острова, на что китайская сторона выдвигает неприемлемые условия, после чего начинает стягивать вооруженные силы. Затем в рамках игры Китай начинает конфликт с блокады Тайваня, китайская армия проводит ракетный обстрел острова, а также американских баз в Японии и на Гуаме. Первоначальные потери США исчислялись бы тысячами человек, потери Китая и Тайваня были бы еще выше, спрогнозировали конгрессмены. Как пишет агентство, разочарование чиновников вызывал тот вывод, что встревоженные союзники Вашингтона почти не оказали военной помощи США из-за дипломатических усилий Пекина.

Один из конгрессменов поинтересовался, какими будут экономические последствия, если США применят максимальные ограничения против Китая. В рамках игры итог был «катастрофическим» для обеих стран, пишет AP. «Кто доложит президенту, что он должен сказать американскому народу: «Попрощайтесь со своими айфонами»?» — спросила у коллег конгрессмен Эшли Хинсон.

Конгрессмены также обнаружили, что должны обеспеченность наличие достаточно количества дальнобойных ракет, а «самые вопиющие недостатки» касались дипломатии и невоенного планирования. Речь шла о контактах лидеров США и Китая.

«Так называемая «военная игра» американской стороны предназначена для поддержки и ободрения сепаратистов «независимости Тайваня» и дальнейшего разжигания напряженности в Тайваньском проливе, против чего мы решительно выступаем», — оценили произошедшее в посольстве Китая.

Китай считает Тайвань собственной провинцией, но тайваньские власти настаивают на своей независимости. В Вашингтоне не раз говорили о намерении помочь Тайваню военными средствами в случае вторжения Китая. Китай допускает применение военной силы для взятия острова под контроль, но заявляет, что стремится к «мирному воссоединению».

Как предположил ранее бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, китайская армия может действовать следующим образом: устроить блокаду Тайваня, ликвидировать узлы связи и системы ПВО ракетным обстрелом, устроить кибератаку для создания паники среди тайваньского населения, а затем взять паузу для оценки ситуации и реакции США.