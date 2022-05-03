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Военная операция на Украине ,  
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Макрон заявил Путину о «крайней тяжести» последствий операции на Украине

Президент Франции во время разговора с Путиным обратил внимание на ситуацию в Донбассе, призвав Москву позволить продолжение эвакуации с «Азовстали» в Мариуполе. По мнению Макрона, последствия операции будут крайне тяжелыми
Фото: Николай Тришин / ТАСС
Фото: Николай Тришин / ТАСС

Действия российских сил на Украине приведут к «последствиям крайней тяжести», бои следует прекратить, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным, говорится на сайте Елисейского дворца.

«[Макрон] выразил глубокую обеспокоенность Мариуполем и ситуацией в Донбассе и призвал Россию разрешить продолжение эвакуации с завода «Азовсталь», начатой в последние дни», — сказано в сообщении.

Париж готов сотрудничать с компетентными международными организациями, чтобы помочь в снятии «российской блокады экспорта украинских продуктов питания через Черное море», указав, что она рискует привести к последствиям для мировой продовольственной безопасности.

Разговор Путина и Макрона продлился два часа десять минут, сообщил ранее журналист BFM Патрик Сос.

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В Кремле ранее рассказали, что Путин заявил во время беседы с Макроном об игнорировании странами Евросоюза «преступлений украинских силовиков», а также обстрелов ими населенных пунктов в Донбассе. Страны Запада, счел российский президент, должны приложить усилия для прекращения подобных «злодеяний». По его мнению, добиться этого можно, в частности, прекратив поставки на Украину вооружений.

«Несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе, российская сторона по-прежнему открыта к диалогу», — говорилось в сообщении Кремля.

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Фото:Fabian Bimmer / Reuters

В конце марта Макрон предупредил о риске возникновения в мире «беспрецедентного» кризиса продовольствия, с этой оценкой согласился американский президент Джо Байден. По словам французского президента, из-за боевых действий на Украине ряд зависящих от поставок зерна стран «испытывают трудности», причем сложности могут увеличиться через 1–1,5 года. В начале мая немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал, что Германия поможет государствам, которые столкнутся с голодом, поскольку «есть страны, которые больше не могут позволить себе зерно».

Обеспокоенность из-за поставок зерна с Украины выразили также в ВТО. «Воздействие цен на продукты питания и голод в этом и следующем годах может быть значительным. Еда и энергия — два самых больших предмета в потребительской корзине бедняков во всем мире», — указала генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

В ООН в начале мая сообщили, что в украинских портах скопилось около 4,5 т зерна, их не могут вывести.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Эмманюэль Макрон Владимир Путин Франция Украина последствия
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