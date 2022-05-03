Макрон тайно принял у себя Саркози перед разговором с Путиным

Газета Le Monde писала о возможном «коалиционном соглашении» между экс-президентом и Макроном на предстоящих выборах в парламент в обмен на поддержку последнего. Сделка позволила бы Саркози предложить кандидатуру премьер-министра

Николя Саркози и Эмманюэль Макрон (Фото: Aurelien Morissard / imago-images.de / Global Look Press)

Президент Франции Эмманюэль Макрон тайно принял в Елисейском дворце бывшего главу республики Николя Саркози, пишет газета Le Figaro.

Встреча состоялась во вторник, 3 мая, перед телефонным разговором Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным. Содержание разговора держится в тайне, сообщает издание. Однако окружение Макрона и Саркози предположило, что речь шла о предстоящих парламентских выборах летом.

Ранее Саркози заявлял, что намерен проголосовать за Макрона во втором туре президентских выборов, который состоялся 24 апреля. Тогда действующий президент одержал победу с результатом 58,55% голосов, а его соперница, лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен, набрала 41,45%.

Газета Le Monde в преддверии второго тура писала, что между Саркози и Макроном за пятилетний президентский срок последнего «сложились особые отношения». Бывшие коллеги регулярно созванивались, советовались друг с другом по важным вопросам, Макрон приглашал Саркози на обеды в Елисейский дворец. Саркози стал его союзником на пути к переизбранию на второй срок, отмечало издание.

Как писала газета, речь идет о возможном «коалиционном соглашении» между партией Саркози «Республиканцы» и «макронистами» на предстоящих выборах, на которое рассчитывает экс-президент в обмен на поддержку Макрона. Сделка позволила бы Саркози, в частности, предложить кандидатуру премьер-министра Франции. Макрон наличие договоренности отрицал.

Путин во время разговора с Макроном поздравил его с переизбранием на пост главы государства. Президенты обсудили ситуацию на Украине.