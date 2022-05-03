Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 74,56 (-0,75) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 71,02 (-1,27) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Как покупателю отличать вредную еду от полезной: маркировки и этикетки Партнерский проект, 18:39
Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде Спорт, 18:28
Макрон тайно принял у себя Саркози перед разговором с Путиным Политика, 18:05
Руй Витория назвал «горько-сладким» опыт работы в «Спартаке» Спорт, 18:05
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Мытищах Общество, 17:47
Шольц заявил, что Германия поддержит решение Финляндии войти в НАТО Политика, 17:46
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 17:40
Немецкий судья добился отмены требования cбривать бороду для игр Евролиги Спорт, 17:25
В Приднестровье сообщили о предотвращении нового теракта Политика, 17:13
Патриарх Кирилл заявил о нежелании России с кем-либо воевать Политика, 16:48
«Бавария» продлила контракт с рекордсменом бундеслиги Спорт, 16:44
Путин заявил Макрону, что Москва открыта к диалогу с Киевом Политика, 16:37
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 16:32
Минспорт Удмуртии ответил на жалобы биатлонистки на размер призовых за ОИ Спорт, 16:01
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

Макрон тайно принял у себя Саркози перед разговором с Путиным

Газета Le Monde писала о возможном «коалиционном соглашении» между экс-президентом и Макроном на предстоящих выборах в парламент в обмен на поддержку последнего. Сделка позволила бы Саркози предложить кандидатуру премьер-министра
Николя Саркози и Эмманюэль Макрон
Николя Саркози и Эмманюэль Макрон (Фото: Aurelien Morissard / imago-images.de / Global Look Press)

Президент Франции Эмманюэль Макрон тайно принял в Елисейском дворце бывшего главу республики Николя Саркози, пишет газета Le Figaro.

Встреча состоялась во вторник, 3 мая, перед телефонным разговором Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным. Содержание разговора держится в тайне, сообщает издание. Однако окружение Макрона и Саркози предположило, что речь шла о предстоящих парламентских выборах летом.

Ранее Саркози заявлял, что намерен проголосовать за Макрона во втором туре президентских выборов, который состоялся 24 апреля. Тогда действующий президент одержал победу с результатом 58,55% голосов, а его соперница, лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен, набрала 41,45%.

Путин заявил Макрону, что Москва открыта к диалогу с Киевом
Политика
Эмманюэль Макрон

Газета Le Monde в преддверии второго тура писала, что между Саркози и Макроном за пятилетний президентский срок последнего «сложились особые отношения». Бывшие коллеги регулярно созванивались, советовались друг с другом по важным вопросам, Макрон приглашал Саркози на обеды в Елисейский дворец. Саркози стал его союзником на пути к переизбранию на второй срок, отмечало издание.

Как писала газета, речь идет о возможном «коалиционном соглашении» между партией Саркози «Республиканцы» и «макронистами» на предстоящих выборах, на которое рассчитывает экс-президент в обмен на поддержку Макрона. Сделка позволила бы Саркози, в частности, предложить кандидатуру премьер-министра Франции. Макрон наличие договоренности отрицал.

Путин во время разговора с Макроном поздравил его с переизбранием на пост главы государства. Президенты обсудили ситуацию на Украине.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему сейчас недостаточно быть только бенефициаром импортозамещения
Статьи
Pro
Фото: Rick Bowmer / AP 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить
Статьи
Pro
Фото: John Locher / AP $2 тыс. за увольнение: как Zappos построила самую необычную стратегию
Статьи
Pro
Работает ли аргумент «недружественная страна» в споре за зарубежный бренд
Статьи
Pro
Как устроить бардак в финансах компании — восемь вредных привычек
Инструкции
Pro
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу
Инструкции
Pro
Фото: Ian Waldie / Getty Images Какие ошибки делают компании при работе с джоб-порталами
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся
Инструкции
Материалы к статье
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Эмманюэль Макрон Владимир Путин Николя Саркози
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Экс-президента Франции Саркози приговорили к лишению свободы
Политика
Чего ждать от второго президентского срока Макрона
Политика
Макрона во время поездки по Иль-де-Франсу закидали помидорами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter