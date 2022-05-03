Польша предложит ЕС ввести налог на энергоносители из России
Польша на саммите в Брюсселе предложит ввести налог на российские энергоносители, заявила «Польскому радио» министр климата и окружающей среды Анна Москва.
«Я представлю это предложение в деталях. Это будет специальный сбор, налог, размер которого зависит от степени зависимости от российского сырья», — сказала она. По словам министра, такой шаг поспособствует снижению зависимости стран ЕС от России.
По предложению Варшавы, налог будет охватывать уголь, газ, нефть и другие виды энергоносителей. Он будет разработан по модели Европейской системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (EU ETS), которая должна поспособствовать декарбонизации европейской экономики, добавила Москва.
Внеочередная встреча министров энергетики стран-членов ЕС пройдет в Брюсселе 3 мая. Политики обсудят новый пакет санкций против России и помощи Украине в сфере энергетической безопасности.
С тех пор, как российские власти признали независимость Донецкой и Луганской народных республик и начали военную операцию на Украине, страны ЕС, США, Великобритания, Канада, Япония и другие государства ввели против России несколько раундов санкций. Меры затронули в том числе банковский сектор, экспортно-импортные ограничения, отдельных политиков, чиновников и бизнесменов. Пятый пакет ограничений ЕС ввел 8 апреля. Он включает в себя полное эмбарго на импорт российского угля.
Сейчас Евросоюз готовит шестой пакет санкций; по данным СМИ, в том числе Bloomberg, Politico, NBC, The New York Times и других, он включает «определенный запрет» на импорт российской нефти и исключение нескольких российских банков из SWIFT.
В конце апреля премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал к ужесточению ограничений, так как Москва «неплохо справляется» с уже действующими. В польском кабмине заявили, что Варшава готова помочь странам ЕС отказаться от энергоносителей из России.