В Мали анонсировали поездку президента в Россию
Временный президент Мали Ассими Гоита приедет с официальным визитом в Москву в июне. Об этом сообщил глава МИД Мали Абдулайе Диоп на переговорах представителей Альянса государств Сахеля (АГС) с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент РБК.
«Мы с нетерпением ждем официального визита вашего президента в июне в Москву», — ответил Лавров. Он также заявил, что у России и Мали «регулярные интенсивные контакты и на высшем уровне, и на министерском».
Глава МИД Мали поблагодарил Россию от имени Мали за поддержку государства.
«Россия была одним из немногих, возможно, даже единственным партнером, который не боялся нас защищать в тот момент, когда многие африканские страны сомневались по этому поводу», — сказал Диоп.
Главы МИД АГС — Мали, Буркина-Фасо и Нигера — прибыли в Москву по приглашению Лаврова с целью установить стратегическое, прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество в областях, «представляющих интерес для обеих сторон».
В январе 2024 года Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) — торгово-экономический союз — заявило о готовности к поиску решения выхода из него Буркина-Фасо, Мали и Нигера.
Вскоре страны вышли из объединения, а летом подписали соглашение о вступлении в Конфедерацию государств Сахеля (АЕС). Лидеры этих стран посчитали, что ЭКОВАС не помогало им в борьбе с терроризмом. Они также стремились отойти от влияния Франции и установить сотрудничество с Россией, Турцией и Ираном.
В декабре начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил на брифинге, что террористические организации, поддерживаемые Украиной, являются угрозой для безопасности региона Сахель в Африке. Он добавил, что Россия продолжит оказывать африканским партнерам поддержку «в отстаивании суверенитета и обеспечении безопасных условий для их развития».
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