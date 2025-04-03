 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Мали анонсировали поездку президента в Россию

Ассими Гоита
Ассими Гоита (Фото: Ken Ishii / Getty Images)

Временный президент Мали Ассими Гоита приедет с официальным визитом в Москву в июне. Об этом сообщил глава МИД Мали Абдулайе Диоп на переговорах представителей Альянса государств Сахеля (АГС) с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент РБК.

«Мы с нетерпением ждем официального визита вашего президента в июне в Москву», — ответил Лавров. Он также заявил, что у России и Мали «регулярные интенсивные контакты и на высшем уровне, и на министерском».

Глава МИД Мали поблагодарил Россию от имени Мали за поддержку государства.

«Россия была одним из немногих, возможно, даже единственным партнером, который не боялся нас защищать в тот момент, когда многие африканские страны сомневались по этому поводу», — сказал Диоп.

Главы МИД АГС — Мали, Буркина-Фасо и Нигера — прибыли в Москву по приглашению Лаврова с целью установить стратегическое, прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество в областях, «представляющих интерес для обеих сторон».

В январе 2024 года Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) — торгово-экономический союз — заявило о готовности к поиску решения выхода из него Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

Герасимов назвал поддерживаемых Украиной террористов угрозой для Сахеля
Политика
Валерий Герасимов

Вскоре страны вышли из объединения, а летом подписали соглашение о вступлении в Конфедерацию государств Сахеля (АЕС). Лидеры этих стран посчитали, что ЭКОВАС не помогало им в борьбе с терроризмом. Они также стремились отойти от влияния Франции и установить сотрудничество с Россией, Турцией и Ираном.

В декабре начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил на брифинге, что террористические организации, поддерживаемые Украиной, являются угрозой для безопасности региона Сахель в Африке. Он добавил, что Россия продолжит оказывать африканским партнерам поддержку «в отстаивании суверенитета и обеспечении безопасных условий для их развития».

Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану

Полный перечень стран против, которых ввели пошлины США

Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы

Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти

Трамп объявил чрезвычайное положение

Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки

«Синергия» обошла МГУ по уровню зарплат выпускников

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню

Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Мали Россия президент визит
Материалы по теме
FT узнала о предложении страны в Африке редкоземельных металлов США
Политика
Зейналова заявила, что отношения России с Африкой нужно развивать
Политика
Трамп объявил о прекращении помощи ЮАР из-за нарушения прав африканеров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 91,2 (-0,76) Инвестиции, 02 апр, 17:54 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 84,55 (-0,32) Инвестиции, 02 апр, 17:54
The Economist опубликовал обложку с карикатурой Трампа и его пошлинамиПолитика, 15:15
Медведев призвал подождать проплывающего мимо «трупа экономики» ЕвросоюзаПолитика, 15:14
Как «китайцев» берут в трейд-ин, чем они хуже Granta и при чем тут BMWАвто, 15:13
«СИБУР-ПЭТФ» стал первым углеродно нейтральным заводом в РоссииПресс-релиз, 15:12
Деменция в России: почему нам стоит знать больше об этой болезниPro, 15:08
Орбан на фоне визита Нетаньяху назвал МУС политическим инструментомПолитика, 15:00
АвтоВАЗ начал продажи битопливного Lada Largus с запасом хода 1 тыс. кмАвто, 14:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лавров напомнил о баобабе на флаге Альянса государств СахеляПолитика, 14:56
В Ленобласти ищут породистого щенка, которого «высадили из электрички»Life, 14:55
Госдума приравняла бойцов в Курской области к ветеранам боевых действийПолитика, 14:54
Подмосковный мясокомбинат создал сосиски на кокосовом и миндальном молокеLife, 14:50
«Реал» получил самые большие выплаты от УЕФА за Лигу чемпионовСпорт, 14:48
NASA показало 60-метровый астероид, который может столкнуться с ЛунойТехнологии и медиа, 14:46
Как эволюционировали сервисы для состоятельных людей за 15 летРБК и СберПервый, 14:44