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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В США не исключили санкций против МУС из-за ордера на арест Нетаньяху

Джонсон: США рассматривают санкции против МУС из-за ордера на арест Нетаньяху
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Конгресс США рассматривает все варианты, включая санкции, чтобы наказать Международный уголовный суд (МУС) и обеспечить, чтобы его руководство столкнулось с последствиями в случае выдачи ордеров на арест лидеров Израиля. Об этом в Х заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

«Международным бюрократам нельзя позволить использовать закон для узурпации власти демократических стран, поддерживающих верховенство закона», — написал он.

По мнению Джонсона, решение МУС было вызвано «кампанией по давлению на Израиль» со стороны администрации президента США Джо Байдена. Кроме того, он выразил опасения, что МУС может предпринять меры и против американских лидеров. «Если МУС будет позволено угрожать израильским лидерам, мы можем стать следующими», — заявил спикер.

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20 мая прокурор МУС Карим Хан заявил, что суд добивается ордеров на арест лидера ХАМАС Яхьи Синвара и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Кроме того, ордер на арест запрошен в отношении израильского министра обороны Йоава Галланта и двух высокопоставленных лидеров ХАМАС — лидера «Бригад аль-Кассама» Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и политического лидера группировки Исмаила Хании.

Нетаньяху заявил, что отвергает намерение МУС выдать ордер на арест и считает этот шаг позорным и проявлением «нового антисемитизма». В ХАМАС призвали выдать ордера на арест всего израильского руководства и военнослужащих армии, участвующих в боевых действиях в секторе Газа. Решение суда по лидерам ХАМАС группировка раскритиковала, назвав его «приравниванием жертвы к палачу».

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Теги
Конгресс США МУС санкции ордер на арест Биньямин Нетаньяху Израиль
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