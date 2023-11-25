Глава СБУ пригрозил взорвать Крымский мост
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост. Об этом он заявил в фильме «Крымский мост на бис», который вышел на YouTube телеканала «1+1».
Малюк напомнил, что на мосту произошли два взрыва в октябре прошлого года и в июле текущего, из-за которых он теперь «полноценно не функционирует». По его словам, украинские спецслужбы при атаке на мост использовали в том числе морские беспилотники Sea Baby, которые управлялись дистанционно из Киева.
Глава СБУ пригрозил, что в будущем будет «много сюрпризов и не только по Крымскому мосту». По его словам, сооружение будет уничтожено в любом случае.
С начала российской спецоперации на Украине Крымский мост неоднократно подвергался атакам дронов и обстрелам со стороны Украины. В прошлом октябре на Крымском мосту взорвался грузовик, загорелись цистерны с топливом из следовавшего на полуостров железнодорожного состава. По данным властей, повреждения получили два автомобильных пролета, погибли три человека.
В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел еще один взрыв, одна ветка автомобильной дороги из двух покосилась, но опоры моста остались стоять. Погибли два человека — супружеская пара, которая направлялась на отдых в Крым вместе с дочерью-подростком. Девочка получила ранения. Движение по мосту по всем четырем полосам вновь запустили в октябре. До этого оно осуществлялось в реверсивном режиме.
Украина изначально отрицала свою причастность к атакам, однако позже назвала их тщательно спланированными операциями спецслужб. Москва сочла произошедшее терактом. В Кремле заявляли, что «обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер и проверочных мероприятий, которые выполняют наши соответствующие органы».
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