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Прокуратура связалась с юристом Трампа насчет предъявления ему обвинений

Прокуратура Манхэттена связалась с адвокатом Трампа насчет предъявления ему обвинений
Прокуратура Манхэттена связалась с адвокатом Трампа насчет предъявления ему обвинений — каких именно, пока не разглашается. По данным CNN, они связаны с мошенничеством в бизнесе. Трамп заявил, что обвинить собираются невиновного

Окружная прокуратура Манхэттена связалась с адвокатом экс-президента США Дональда Трампа по поводу предъявления ему обвинений, говорится в заявлении окружного прокурора Элвина Брэгга, размещенном в Twitter.

«Этим вечером мы связались с адвокатом господина Трампа, чтобы согласовать его передачу в прокуратуру Манхэттена для предъявления обвинения по обвинительному заключению Верховного суда, которое остается закрытым», — сказано в сообщении. Дополнительную информацию прокурор обещал предоставить после того, как будет выбрана дата предъявления обвинений.

По данным источников CNN, Трампу собираются вменить более 30 пунктов обвинения, связанных с мошенничеством в бизнесе.

CNN и The New York Times 31 марта сообщили, что присяжные проголосовали за предъявление обвинений Трампу. По данным NBC, его подозревают в намеренном подлоге финансовой документации в связи с выплатами порноактрисе Сторми Дэниэлс (ее настоящее имя — Стефани Клиффорд).

Факт выплат в 2018 году признал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн. Он сообщил, что заплатил Дэниэлс в 2016 году $130 тыс. за молчание о ее романе с Трампом в 2006-м (экс-президент эти отношения отрицал). Выплату по документам провели как оплату юридических услуг.

Трамп уже отреагировал на решение присяжных. Он назвал происходящее «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории» со стороны демократов. Себя бывший глава государства назвал невиновным.

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Адвокат Трампа Крис Кисе назвал обвинительное заключение «самой низкой точкой в истории нашей системы уголовного правосудия» и попыткой «нажиться на бренде Трампа», передает CNN. Юрист Дэниэлс Кларк Брюстер заявил, что обвинение в адрес экс-президента «не повод для радости», но «никто не выше закона», сообщает телеканал.

О решении присяжных Трамп узнал в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Губернатор штата и однопартиец бывшего президент Рон Десантис уже заявил в Twitter, что Флорида «не будет помогать в запросе об экстрадиции, учитывая сомнительные обстоятельства» дела.

С критикой ситуации выступил и спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти (тоже республиканец). Он написал в твите, что прокурор Брэгг превратил «священное» американское правосудие «в оружие против Трампа».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп обвинение прокуратура Нью-Йорк
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