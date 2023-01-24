В доме бывшего вице-президента США Пенса нашли секретные документы

Следующим героем скандалов, связанных с хранением секретных документов дома, стал Майк Пенс. Ранее по похожим делам проходили Хиллари Клинтон, Дональд Трамп и Джо Байден

В доме бывшего вице-президента США Майка Пенса обнаружили секретные документы, сообщает Fox News.

Бумаги были обнаружены 16 января в его доме в штате Индиана. Их нашли юристы Пенса, которые проверяли соблюдение правил хранения документов.

18 января Пенс проинформировал Национальный архив, затем архив сообщил о происшествии ФБР в соответствии со стандартной процедурой.

По словам команды Пенса, после того, как были обнаружены документы с секретными пометками, они были немедленно помещены в сейф.

Юристы Пенса также отметили, что, хотя документы имеют гриф секретности, Минюсту США необходимо будет принять окончательное решение, считать ли документы секретными.

Предыдущий скандал с хранением секретных документов дома разгорелся после того, как бумаги нашли в доме действующего президента Джо Байдена. Сначала, в конце 2022 года, бумаги нашли в связанном с Байденом аналитическом центре Penn Biden Center. Они относились к периоду его работы вице-президентом при администрации Барака Обамы в 2013–2016 годах. Среди бумаг были доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании. Американский лидер выражал удивление, что их там обнаружили.



Позже помощники Байдена нашли вторую партию секретных документов, на этот раз в его доме в штате Делавэр. Сам президент публично признал, что они хранились в закрытом гараже.

После этого генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора для расследования этого дела, им стал бывший главный прокурор штата Мэриленд Роберт Хур.

Скандал привлек всеобщее внимание в связи с тем, что против Дональда Трампа, предшественника Байдена в Белом доме, уже велось расследование по таким же обвинениям. При этом документы в имении Мар-а-Лаго во Флориде искали не юристы Трампа, а агенты ФБР — это был полноценный обыск. Трамп стал первым экс-президентом США, в доме которого прошли обыски.

Агенты нашли более десятка тысяч правительственных бумаг, которые подлежали сдаче в Национальный архив, в том числе секретные документы. Трамп после обысков утверждал, что был готов добровольно отдать агентам изъятые у него документы и что они были рассекречены. ФБР заподозрило экс-президента в нарушении закона о шпионаже. В палате представителей, которую контролировали тогда демократы, призывали Нацразведку проверить его на предмет нарушения этого закона.