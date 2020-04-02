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Пандемия коронавируса ,  
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РФПИ объяснил оплату половины отправленного в США груза медтехники

Фото: RussiaUN / Twitter

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) оплатил половину медоборудования для больниц и лабораторий Нью-Йорка, поскольку уже много лет является партнером американских компаний на российском рынке и выступает за развитие диалога. Об этом говорится в сообщении РФПИ, поступившем в РБК.

«Мы также ведем работу с американскими компаниями для доставки груза из США в случае необходимости и ожидаем, что американские партнеры могут оплатить половину его стоимости», — отмечается в сообщении.

США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование
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В РФПИ добавили, что для борьбы с коронавирусом на международном уровне используют свою сеть международных партнерств в 18 странах мира, включая Соединенные Штаты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что половину отправленного в США груза медицинской техники и средств для борьбы с коронавирусом оплатил РФПИ, вторую — американская сторона. До этого официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус рассказала, что американская сторона согласилась приобрести у России медицинское оборудование.

По ее словам, договоренность о доставке помощи была достигнута в ходе телефонного разговора между американским и российским президентом Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который состоялся 30 марта. В ходе него лидеры обсудили борьбу с коронавирусом. После переговоров Трамп заявил, что Россия «прислала очень-очень большой самолет со многими вещами, медицинским оборудованием».

Борт ВКС России приземлился в аэропорту Нью-Йорка  1 апреля.

Теги: США, РФПИ, медицинское оборудование
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