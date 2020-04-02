РФПИ объяснил оплату половины отправленного в США груза медтехники

Фото: RussiaUN / Twitter

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) оплатил половину медоборудования для больниц и лабораторий Нью-Йорка, поскольку уже много лет является партнером американских компаний на российском рынке и выступает за развитие диалога. Об этом говорится в сообщении РФПИ, поступившем в РБК.

«Мы также ведем работу с американскими компаниями для доставки груза из США в случае необходимости и ожидаем, что американские партнеры могут оплатить половину его стоимости», — отмечается в сообщении.

В РФПИ добавили, что для борьбы с коронавирусом на международном уровне используют свою сеть международных партнерств в 18 странах мира, включая Соединенные Штаты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что половину отправленного в США груза медицинской техники и средств для борьбы с коронавирусом оплатил РФПИ, вторую — американская сторона. До этого официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус рассказала, что американская сторона согласилась приобрести у России медицинское оборудование.