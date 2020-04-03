Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
В Чечне назвали число жителей с положительным тестом на коронавирус Общество, 04:06 Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина» Политика, 03:45 Трамп воспользовался оборонным законом для производства аппаратов ИВЛ Политика, 03:32 США приняли от России произведенные компанией под санкциями аппараты ИВЛ Политика, 03:27 Посольство сообщило о 150 вывезенных из Великобритании россиян Общество, 03:05 В Чечне запретили выходить на улицы с 8 вечера до 8 утра Политика, 02:53 Потанин предложил не раздражать людей высокими дивидендами Бизнес, 02:37 Минприроды включило в Красную книгу касаток и косаток Общество, 02:29 Эр-Рияд после просьбы Трампа позвал Москву за стол переговоров Бизнес, 01:56 Лещенко спел поклонникам песню «Надежда» в палате в Коммунарке Общество, 01:23 Губернатор Камчатки ушел в отставку после критики из-за коронавируса Политика, 01:12 В «Теремке» заявили о возможной остановке работы сети из-за коронавируса Бизнес, 00:52 Белый дом сообщил о повторном тесте Трампа на коронавирус Политика, 00:39 Мэрия объяснила правила для поездок на машинах в Москве во время изоляции Общество, 00:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп, заявил, что не задумывался о том, что доставка медицинского оборудования из России может быть использована в пропагандистских целях

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования. «Это был очень приятный жест со стороны президента Путина», — отметил он.

«Что я должен был сказать? Спасибо, но нет? Это был большой самолет, в котором было качественное оборудование. Поэтому я сказал, что приму его», — объяснил американский президент.

На уточняющий вопрос, не думает ли он, что доставка помощи может быть использована Россией в пропагандистских целях, Трамп заявил, что его эта тема не волнует. «Он (Путин) предложил мне оборудование, которое может спасать человеческие жизни. Я естественно принял его», — заявил американский президент.

США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование
Общество

О помощи из России Трамп рассказал в начале этой недели. Он рассказал, что «Россия прислала очень-очень большой самолет со многими вещами, медицинским оборудованием».

Днем 2 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что половину отправленного в США груза медицинской техники и средств для борьбы с коронавирусом оплатил РФПИ, вторую — американская сторона.

Позже в РФПИ сообщили РБК, что оплатили половину оборудования для медицинских учреждений Нью-Йорка, поскольку давно контактируют с американскими компаниями. «Мы также ведем работу с американскими компаниями для доставки груза из США в случае необходимости и ожидаем, что американские партнеры могут оплатить половину его стоимости», — заявили там.


 
Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп
Материалы по теме
Трамп воспользовался оборонным законом для производства аппаратов ИВЛ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter