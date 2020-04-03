Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп, заявил, что не задумывался о том, что доставка медицинского оборудования из России может быть использована в пропагандистских целях

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования. «Это был очень приятный жест со стороны президента Путина», — отметил он.

«Что я должен был сказать? Спасибо, но нет? Это был большой самолет, в котором было качественное оборудование. Поэтому я сказал, что приму его», — объяснил американский президент.

На уточняющий вопрос, не думает ли он, что доставка помощи может быть использована Россией в пропагандистских целях, Трамп заявил, что его эта тема не волнует. «Он (Путин) предложил мне оборудование, которое может спасать человеческие жизни. Я естественно принял его», — заявил американский президент.

О помощи из России Трамп рассказал в начале этой недели. Он рассказал, что «Россия прислала очень-очень большой самолет со многими вещами, медицинским оборудованием».