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Пандемия коронавируса ,  
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Строительство госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка. Фоторепортаж

В Нью-Йорке на территории Центрального парка начали возводить полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом. Предполагается, что он сможет принимать до 70 больных. На штат Нью-Йорк приходится почти половина заболевших в США, наиболее острая ситуация в самом городе (более 30 тыс. пациентов, по данным Университета Джона Хопкинса на 30 марта).
Фото: Jeenah Moon / Reuters
Полевой госпиталь будет рассчитан на 68 пациентов, его оснастят​ десятью аппаратами искусственной вентиляции легких
Фото: Peter Foley / EPA / ТАСС
Строительство планируется завершить за 48 часов, принять первых больных планируют во вторник, 31 марта
Фото: Jeenah Moon / Reuters
Созданием госпиталя занимается гуманитарная христианская организация Samaritan’s Purse, власти города помогают с координацией работ и осуществляют материально-техническую поддержку
Фото: Jeenah Moon / Reuters
В госпитале будут работать 70 медиков под руководством Эллиотта Тенпенни, занимавшегося лечением в полевых госпиталях в Западной Африке, Ираке и Эквадоре
Фото: Jeenah Moon / Reuters
Врачи в Центральном парке будут принимать только пациентов, направленных к ним из медицинского комплекса Маунт-Синай
Фото: Peter Foley / EPA / ТАСС
По данным Университета Джона Хопкинса, 30 марта в штате Нью-Йорк коронавирус выявлен почти у 60 тыс. пациентов, из них более 30 тыс. — в самом городе
Фото: Mary Altaffer / AP

Общее число заболевших в США 30 марта превысило 140 тыс., страна занимает первое место в мире по количеству больных COVID-19

Фото: Mary Altaffer / AP

Режим ЧС в США введен с 13 марта, президент Дональд Трамп не исключил введения карантина в наиболее проблемных штатах, среди которых Нью-Йорк

Теги: мультимедиа, Нью-Йорк, госпиталь, коронавирус, пандемия
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