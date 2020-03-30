Пандемия коронавируса , 30 мар, 13:40
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Строительство госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка. Фоторепортаж
В Нью-Йорке на территории Центрального парка начали возводить полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом. Предполагается, что он сможет принимать до 70 больных. На штат Нью-Йорк приходится почти половина заболевших в США, наиболее острая ситуация в самом городе (более 30 тыс. пациентов, по данным Университета Джона Хопкинса на 30 марта).
Полевой госпиталь будет рассчитан на 68 пациентов, его оснастят десятью аппаратами искусственной вентиляции легких
Строительство планируется завершить за 48 часов, принять первых больных планируют во вторник, 31 марта
Созданием госпиталя занимается гуманитарная христианская организация Samaritan’s Purse, власти города помогают с координацией работ и осуществляют материально-техническую поддержку
В госпитале будут работать 70 медиков под руководством Эллиотта Тенпенни, занимавшегося лечением в полевых госпиталях в Западной Африке, Ираке и Эквадоре
Врачи в Центральном парке будут принимать только пациентов, направленных к ним из медицинского комплекса Маунт-Синай
По данным Университета Джона Хопкинса, 30 марта в штате Нью-Йорк коронавирус выявлен почти у 60 тыс. пациентов, из них более 30 тыс. — в самом городе
Общее число заболевших в США 30 марта превысило 140 тыс., страна занимает первое место в мире по количеству больных COVID-19
Режим ЧС в США введен с 13 марта, президент Дональд Трамп не исключил введения карантина в наиболее проблемных штатах, среди которых Нью-Йорк