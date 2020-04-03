ЦИК отложила более 90 выборов в регионах из-за вируса

Элла Памфилова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о переносе всех выборов, которые назначены в ряде регионов с 5 апреля по 21 июня. Как пояснила на заседании глава комиссии Элла Памфилова, речь идет о голосовании по 94 избирательным кампаниям.

«Считать отложенным голосование на назначенных выборах в случае, если в отношении них ранее были приняты решения о переносе даты голосования... приостанавливаются все избирательные действия по подготовке и проведению референдумов», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Такое же решение, по словам главы ЦИК, могут принять и по еще не назначенным кампаниям.

В ходе заседания 27 марта Памфилова заявила, что из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 считает необходимым перенести проведение всех избирательных кампаний, запланированных в апреле и мае. По ее данным, в апреле должно было состояться 46 выборов, а в мае — 28.

Материал дополняется