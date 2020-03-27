ЦИК назвал условие назначения новой даты голосования по Конституции

Элла Памфилова (Фото: ЦИК РФ / Global Look Press)

Новая дата голосования по поправкам в Конституцию будет назначена после того, как в России улучшится эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, пишет «РИА Новости».

«Новая дата голосования будет после того, как эта эпидемиологическая ситуация, скажем, будет снята, когда нормализуется вообще обстановка», — заявила Памфилова на очередном заседании ЦИК.

Она также добавила, что совместить голосование по Конституции с единым днем голосования в сентябре не представляется возможным, так как избирательные кампании на местных выборах носят другой характер.

По словам Памфиловой, перенос голосования по поправкам не привел к большим финансовым потерям. Информационная кампания об изменениях в Основной закон страны продолжится.