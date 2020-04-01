Путин наделил правительство правом вводить режим ЧС

В федеральный закон внесен пункт о представляющем опасность для окружающих заболевании. Ранее в Кремле заявляли, что не рассматривают возможность введения в стране режима ЧС

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает право правительству полномочия по введению режимов чрезвычайной ситуации на всей территории страны либо на ее части.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с решением президента изменения вносятся в федеральный закон №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В частности в него внесены такая формулировка, как «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих».

Накануне закон был одобрен Государственной думой и Советом Федерации.