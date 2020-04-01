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Путин наделил правительство правом вводить режим ЧС

В федеральный закон внесен пункт о представляющем опасность для окружающих заболевании. Ранее в Кремле заявляли, что не рассматривают возможность введения в стране режима ЧС
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает право правительству полномочия по введению режимов чрезвычайной ситуации на всей территории страны либо на ее части.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с решением президента изменения вносятся в федеральный закон №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В частности в него внесены такая формулировка, как «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих».

Кремль заявил об отсутствии обсуждения введения режима ЧС в России
Политика

Накануне закон был одобрен Государственной думой и Советом Федерации.

Ранее в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность введения режима чрезвычайной ситуации в стране. Также он называл подобные разговоры «неуместными».

Действовавшая до сегодняшнего дня редакция закона позволяла только президенту России вводить на территории всей страны или ее части чрезвычайное положение. Объясняя необходимость принятия нового закона, Песков сказал, что полномочия в этой сфере должны быть и у правительства, так как именно оно осуществляет «непосредственный менеджмент ситуации по борьбе с распространением» коронавирусной инфекции COVID-19.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Артем Филипенок
Теги: Кремль, ЧС
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Кремль заявил об отсутствии обсуждения введения режима ЧС в России
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