Путин наделил правительство правом вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает право правительству полномочия по введению режимов чрезвычайной ситуации на всей территории страны либо на ее части.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с решением президента изменения вносятся в федеральный закон №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В частности в него внесены такая формулировка, как «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих».
Накануне закон был одобрен Государственной думой и Советом Федерации.