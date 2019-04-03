ЦИК Украины назвала один участок причиной отсутствия результатов выборов

Комиссия на одном из участков в Киевской области не может надлежащим образом оформить протокол, заявил зампред ЦИКа Украины Евгений Радченко. После обработки 99,99% протоколов во второй тур выходят Зеленский и Порошенко

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 99,99% электронных протоколов, для оглашения итоговых результатов президентских выборов не хватает данных с одного участка в Киевской области. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Украины Евгений Радченко, передает Gordon.ua.

«Последний участок, 94-й избирательный округ, Обухов. Нам поступила информация, что комиссия не может собраться и надлежащим образом оформить протокол. [Сейчас] другой зампредседателя Центризбиркома сейчас работает над этим вопросом», — сказал Радченко.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам обработки 99,99% протоколов, во второй тур президентских выборов, который пройдет 21 апреля, выходят актер Владимир Зеленский, получивший 30,24% голосов и действующий глава государства Петр Порошенко с 15,95% голосов. Третье место занимает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, заручившаяся поддержкой 13,40% избирателей.

По мнению Тимошенко, Порошенко не должен принимать участие во втором туре, так как результаты главы государства на выборах сфальсифицированы. Порошенко использовал ряд технологий, исказивших результаты выборов, считает лидер «Батькивщины». Также она отказалась оспаривать результаты первого тура в суде и поддерживать кого-либо из участников второго тура президентских выборов.