Порошенко заявил о «сломе российского сценария первого тура» выборов

Первый тур показал, что украинцы смогли противостоять «имперским амбициям» России, заявил действующий президент после закрытия избирательных участков. По его словам, выборы были полностью открытыми и отвечали всем стандартам ЕС

Благодаря украинским избирателям первый тур выборов президента на Украине прошел «не по российскому сценарию», заявил действующий президент Петр Порошенко во время выступления после закрытия избирательных участков. Выступление транслировалось на его странице в Facebook.

«Россия так и не смогла отказаться от своих имперских амбиций <...> Сегодня мы, украинцы, сломали российских сценарий первого тура. Точно не Порошенко вы хотели видеть во второй туре, ничего у вас не вышло», — заявил глава государства.

При этом Порошенко подчеркнул, что выборы были максимально открытыми и отвечали всем стандартам ОБСЕ. «Мы прошли проверку на европейскость», — отметил действующий президент.

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