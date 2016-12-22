Путин назвал поставку С-400 приоритетом в сотрудничестве с Турцией
Общество, 19:42
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Путин назвал поставку С-400 приоритетом в сотрудничестве с Турцией
Реализация контракта на поставку Турции комплексов С-400 — приоритет в военно-техническом сотрудничестве Москвы и Анкары. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.
«В военно-технической сфере приоритетом является реализация контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», — сказал Путин. «Исходим из того, что в ходе предстоящего заседания профильной межправительственной комиссии будут предметно обсуждены перспективы дальнейших поставок в Турцию современной российской продукции военного назначения», — добавил он.
Путин находится в Анкаре. Ранее президент России и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган посетили церемонию запуска работ по строительству АЭС «Аккую».