Путин назвал поставку С-400 приоритетом в сотрудничестве с Турцией

Реализация контракта на поставку Турции комплексов С-400 — приоритет в военно-техническом сотрудничестве Москвы и Анкары. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«В военно-технической сфере приоритетом является реализация контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», — сказал Путин. «Исходим из того, что в ходе предстоящего заседания профильной межправительственной комиссии будут предметно обсуждены перспективы дальнейших поставок в Турцию современной российской продукции военного назначения», — добавил он.

Путин находится в Анкаре. Ранее президент России и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган посетили церемонию запуска работ по строительству АЭС «Аккую».