Путин обсудит в Турции «пресловутые помидоры»

Президент России Владимир Путин 3-4 апреля совершит визит в Турцию, где примет участие в седьмом заседании Совета сотрудничества высшего уровня, на котором будет председательствовать вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом на брифинге в Москве 2 апреля сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Заседание Совета сотрудничества высшего уровня пройдет 3 апреля в Анкаре, там же 4 апреля Путин, президент Турции и президент Ирана Хасан Роухани примут участие в трехстороннем саммите по Сирии.

3 апреля Путин и Эрдоган в режиме видеоконференции пронаблюдают за началом строительных работ на АЭС «Аккую». Будет дана команда на заливку бетона, сообщил Ушаков. Станция, которая будет строиться в турецкой провинции Мерсин, получила статус стратегической инвестиции, что позволяет сократить расходы на строительство, сказал Ушаков. Стоимость строительства составит около $20 млрд.

После запуска строительства Путин и Эрдоган проведут переговоры в узком составе, а потом в расширенном, с участием министров и бизнесменов. Обсуждаться будут меры по закреплению позитивных тенденций в экономических связях, сказал Ушаков. «Наверняка будут обсуждать пресловутые помидоры», — уточнил он. Помощник президента напомнил, что сейчас возможностью поставлять помидоры в Россию располагают 12 турецких предприятий.

Россия с 1 января 2016 года ограничила ввоз значительной части турецкой сельхозпродукции из-за сбитого ВВС Турции российского самолета.До введения эмбарго республика была крупнейшим поставщиком томатов в Россию. Возобновить поставки было разрешено только с 1 ноября 2017 года по квоте в объеме 50 тыс.т томатов в год.

За 2017 год товарооборот России и Турции вырос на 40,5% и составил $22,1 млрд (в 2016 году был $15,8 млрд).

Среди основных двусторонних проектов Ушаков назвал газопровод «Турецкий поток». Получено большинство разрешений на строительство, введение в эксплуатацию газопровода из двух ниток общей производительностью 31,5 млрд куб м газа в год намечено до 30 декабря 2019 года, говорится в материалах пресс-службы Кремля.

Также будут обсуждаться поставки российских военных комплексов С-400 и возможность их ускорения. «Это вопрос турецкой стороной поднимался <...> с нашей стороны будут предприняты усилия, чтобы просьбу турецкой стороны удовлетворить», — сказал Ушаков. «Турецкая сторона выражала постоянно желание ускорить его выполнение, здесь мы нашли оптимальный вариант, пошли навстречу с тем, чтобы ускорить выполнение контракта», — говорил ранее в интервью телеканалу «Россия 24» помощник президента Владимир Кожин. «Начало выполнения — начало 2020 года», — уточнял он.

На переговорах 3 апреля президент России обсудит не только двусторонние отношения, но и сирийское урегулирование, сказал Ушаков. 4 апреля обсуждение продолжится на двусторонней встрече Путина и Роухани, а затем на общей встрече трех президентов. По ее итогам будет принято заявление, в котором, как ожидается, стороны подчеркнут приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Три президента обсудят ситуацию в отдельных районах Сирии, где в последнее время были зафиксированы всплеск насилия. ​Одна из задач встречи — рассмотреть меры по продвижению конституционной реформы, в том числе создание конституционного комитета, сообщил Ушаков.