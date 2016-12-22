Турция объяснила закупку у России комплексов С-400 срочной необходимостью

Глава МИДа страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция купила российские C-400, поскольку срочно нуждалась в системах ПВО. Если бы не разногласия в конгрессе США, страна закупала бы американские комплексы, объяснил он

Мевлют Чавушоглу (Фото: Muhammad Hamed / Reuters)

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью немецкому изданию Zeit рассказал, что послужило мотивом для Турции, страны — члена НАТО, купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400.

Отвечая на вопрос, зачем Анкара купила ЗРК, которые несовместимы с системами НАТО, Чавушоглу сказал: «Они были нужны нам срочно, потому что у нас не было систем ПВО».

«У нас проблемы с США даже с покупкой простого оружия из-за разногласий в конгрессе. Мы должны были купить [противоракетные комплексы], неважно,​ у кого. Если правительство США даст гарантию, что конгресс разрешит, мы будем покупать ваши системы Patriot», — объяснил Чавушоглу.

В начале февраля президент Турции Реджеп Эрдоган говорил, что страна закупила российские С-400 в связи с угрозой атак с территории Сирии. При этом турецкий лидер отмечал, что страна вела переговоры о покупке подобной техники с несколькими странами, однако ожиданиям Анкары ответило именно российское предложение.

О том, что Турция подписала с Россией контракт на поставку комплексов С-400 Эрдоган объявил в июле 2017 года.​ Контракт вызвал критику как со стороны НАТО, так и США. В частности, в Вашингтоне и Брюсселе заявили, что Турции не удастся интегрировать российские комплексы в систему противовоздушной обороны НАТО. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ноябре подчеркивал, что С-400 не будут совместимы со стандартами альянса, и посоветовал Турции «подумать, прежде чем пойти на этот шаг».