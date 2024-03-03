Рогов заявил о больших потерях ВСУ в Работино

Рогов: ВСУ несут огромные потери в Работино и рядом с ним

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Украинские войска несут огромные потери в селе Работино и на подступах к нему на запорожской линии фронта, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«ВСУ несут огромные потери в Работино и на подступах к нему, как в личном составе, так и технике. Их командование с маниакальной одержимостью отдало приказ любой ценой держать позиции в Работино», — сказал он. По его словам, все попытки украинских военных атаковать российские позиции «разбиваются о нашу оборону и уничтожаются нашим огнем».

Ранее, 25 февраля, Рогов заявил, что в Работино идут ожесточенные бои, в том числе за центр села. В последние дни район вокруг поселка стал одной из самых горячих точек на запорожском направлении, инициатива находится у российских военных, однако украинская сторона оказывает сопротивление с помощью беспилотников, сообщал он.

Работино расположено примерно в 10 км от подконтрольного ВСУ Орехова в Запорожской области. Регион вошел в состав России вместе с ДНР, ЛНР и Херсонской областью после проведения референдумов в конце сентября 2022 года.

Об активных боевых действиях на запорожском направлении Рогов сообщил 18 февраля. Он говорил, что приоритетным направлением является ореховское — в районе Работино и Вербовое, которые расположены друг от друга примерно в 12 км.

Ранее, в начале января, Минобороны сообщило о нанесении ударов по украинским позициям в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Малая Токмачка.