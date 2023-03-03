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Военная операция на Украине ,  
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Украина создаст две линии противотанковых рвов на границе с Белоруссией

Ровенский губернатор Коваль заявил о создании противотанковых рвов у границы с Белоруссией
В Ровенской области ежедневно создаются фортификационные и инженерные сооружения для укрепления обороноспособности региона, подчеркнул украинский губернатор
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Украина сооружает новую линию противотанковых рвов в Ровенской области на границе с Белоруссией. Об этом сообщил губернатор Виталий Коваль в телеграм-канале.

«Мы ежедневно сооружаем фортификационные и инженерные сооружения. Копаем вторую линию противотанковых рвов и возводим заграждения, используя тетрады (специальные бетонные конструкции)», — написал он.

По его словам, в наращивании обороноспособности региона принимают участие военные, пограничники и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В январе в Ровенской области начали рыть окопы. Власти говорили, что заминирован весь периметр границы. В конце февраля Верховная рада Украины одобрила законопроект, который предусматривает увеличение заминированной полосы вдоль границ страны с Россией и Белоруссией до 2 км в ширину.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября 2022 года заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о развертывании совместной группировки войск на территории страны в рамках обороны. В начале этого года на территорию республики прибыли новые российские силы и техника.

Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко 21 февраля заявил о скоплении украинских войск у границ с республикой. По его словам, Минск видит прямую угрозу военной безопасности.

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На Украине высказывали озабоченность ситуацией на границе с Белоруссией. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко отметил, что Киев вынужден держать войска на севере Украины, «чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет быть связанными с Западом».

Лукашенко говорил, что готов вместе с Россией «воевать с территории Беларуси» только в случае проявления агрессии Украиной.

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Виктория Громова Виктория Громова
Украина Белоруссия противотанковые рвы
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