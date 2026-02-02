 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Axios узнал, что Уиткофф примет участие в переговорах в Москвы и Киева

Axios: Уиткофф примет участие в переговорах в Москвы и Киева в ОАЭ
Сюжет
Переговоры России и Украины
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф примет участие в переговорах российских и украинских представителей в Абу-Даби, сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

Кремль ранее сообщил, что второй раунд переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, который должен был пройти в Абу-Даби 1 февраля, перенесли на 4–5 февраля.

В Объединенные Арабские Эмираты Уикофф отправится после визита в Израиль и встречи с премьером Биньямином Нетаньяху во вторник, 3 февраля, уточнил Равид. Reuters писал, что она должна стать подготовкой к возобновлению контактов Ирана и США по ядерной программе.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что на следующих переговорах в Абу-Даби Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не будет. Он говорил, что встреча будет «в двустороннем формате» между Москвой и Киевом, но представители Вашингтона могут принять в ней участие.

Предыдущий раунд переговоров в ОАЭ состоялся 23–24 января. Встреча проходила «в максимально закрытом режиме». На ней стороны впервые напрямую обсудили мирный план, который Вашингтон согласовывает с ними с конца октября 2025 года. Reuters со ссылкой на американского чиновника писал, что делегациям удалось добраться до «мельчайших деталей», однако в Кремле отмечали, что рассчитывать на высокую результативность первых контактов «было бы ошибочно».

В конце января спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился в Майами с Уиткоффом, Кушнером и министром финансов США Скоттом Бессентом. Обе стороны назвали переговоры конструктивными, по словам Уиткоффа, встреча показала, «что Россия работает над обеспечением мира на Украине».

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
