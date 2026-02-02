Axios узнал, что Уиткофф примет участие в переговорах в Москвы и Киева

Axios: Уиткофф примет участие в переговорах в Москвы и Киева в ОАЭ

Стив Уиткофф (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф примет участие в переговорах российских и украинских представителей в Абу-Даби, сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

Кремль ранее сообщил, что второй раунд переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, который должен был пройти в Абу-Даби 1 февраля, перенесли на 4–5 февраля.

В Объединенные Арабские Эмираты Уикофф отправится после визита в Израиль и встречи с премьером Биньямином Нетаньяху во вторник, 3 февраля, уточнил Равид. Reuters писал, что она должна стать подготовкой к возобновлению контактов Ирана и США по ядерной программе.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что на следующих переговорах в Абу-Даби Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не будет. Он говорил, что встреча будет «в двустороннем формате» между Москвой и Киевом, но представители Вашингтона могут принять в ней участие.

Предыдущий раунд переговоров в ОАЭ состоялся 23–24 января. Встреча проходила «в максимально закрытом режиме». На ней стороны впервые напрямую обсудили мирный план, который Вашингтон согласовывает с ними с конца октября 2025 года. Reuters со ссылкой на американского чиновника писал, что делегациям удалось добраться до «мельчайших деталей», однако в Кремле отмечали, что рассчитывать на высокую результативность первых контактов «было бы ошибочно».

В конце января спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился в Майами с Уиткоффом, Кушнером и министром финансов США Скоттом Бессентом. Обе стороны назвали переговоры конструктивными, по словам Уиткоффа, встреча показала, «что Россия работает над обеспечением мира на Украине».