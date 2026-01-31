 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
Уиткофф рассказал о воодушевлении после встречи с Дмитриевым

Переговоры России и США
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Переговоры спецпредставителя российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с американской стороной по украинскому урегулированию были конструктивными, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в Х.

Встреча прошла во Флориде. В состав американской делегации кроме Уиткоффа вошли министр финансов Скотт Бессент, зять президента США Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

«Интерфакс» и «РИА Новости» писали, что встреча была запланирована на 8:00 по американскому времени (16:00 мск).

«Нас воодушевила эта встреча, она показывает, что Россия работает над обеспечением мира на Украине», — написал Уиткофф.

Дмитриев отправился на переговоры с американской делегацией
Политика
Кирилл Дмитриев

Визит Дмитриева проходит накануне нового раунда переговоров Москвы и Киева в Абу-Даби, который запланирован на 1 февраля. США участвовали в предыдущем раунде, который прошел 23–24 января. Встреча проходила «в максимально закрытом режиме».

По словам госсекретаря США Марко Рубио, Вашингтон может также принять участие и в переговорах 1 февраля. Уиткофф тогда охарактеризовал прошедшие переговоры как «очень конструктивные» и подтвердил договоренность о продолжении дискуссий в Абу-Даби.

Материал дополняется

