Уиткофф рассказал о воодушевлении после встречи с Дмитриевым
Переговоры спецпредставителя российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с американской стороной по украинскому урегулированию были конструктивными, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в Х.
Встреча прошла во Флориде. В состав американской делегации кроме Уиткоффа вошли министр финансов Скотт Бессент, зять президента США Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.
«Интерфакс» и «РИА Новости» писали, что встреча была запланирована на 8:00 по американскому времени (16:00 мск).
«Нас воодушевила эта встреча, она показывает, что Россия работает над обеспечением мира на Украине», — написал Уиткофф.
Визит Дмитриева проходит накануне нового раунда переговоров Москвы и Киева в Абу-Даби, который запланирован на 1 февраля. США участвовали в предыдущем раунде, который прошел 23–24 января. Встреча проходила «в максимально закрытом режиме».
По словам госсекретаря США Марко Рубио, Вашингтон может также принять участие и в переговорах 1 февраля. Уиткофф тогда охарактеризовал прошедшие переговоры как «очень конструктивные» и подтвердил договоренность о продолжении дискуссий в Абу-Даби.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции