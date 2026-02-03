 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Дональд и Мелания Трамп, 2005 год
Дональд и Мелания Трамп, 2005 год (Фото: Paul Hawthorne / Getty Images)

В рассекреченных файлах Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, говорится, что покойный финансист познакомил президента США Дональда Трампа с его женой Меланией. Документ опубликовал Минюст США.

Среди файлов представлены показания бывшей помощницы Джеффри Эпштейна, чья личность не раскрывается. Она дала их ФБР 12 июля 2019 года — через неделю после ареста Эпштейна. Девушка рассказала, что была моделью, прежде чем приняла предложение финансиста перейти к нему на работу. Их сотрудничество продлилось с 2005 по 2006 год.

«Эпштейн познакомил Меланию Трамп с Дональдом Трампом», — заявила она в своих показаниях.  

В прошлом году первая леди США пригрозила подать в суд на Майкла Вольфа, давнего биографа Трампа, и потребовать с него $1 млрд компенсации после того, как он в одном из эпизодов подкаста The Daily Beast он заявил, что она была «очень вовлечена» в круг общения Эпштейна.

В интервью Ларри Кингу на CNN в 2005 году Мелания Трамп рассказывала, что встретила будущего мужа в ночном клубе в 1998 году и между ними возникла «химия».

Трамп пригрозил судом ведущему премии «Грэмми» из-за упоминания Эпштейна
Политика
Тревор Ноа

В рассекреченных Минюстом документах также был документ о том, что ФБР получило неподтвержденную информацию о том, что более 30 лет назад в Нью-Джерси 13- или 14-летнюю девочку принудили к сексуальному акту с Дональдом Трампом. Об этом сообщила «неустановленная подруга» предполагаемой жертвы.

2 февраля Трамп пригрозил подать в суд на комика и ведущего премии «Грэмми» Тревора Ноя из-за его слов о связях Трампа и Эпштейна. Тот пошутил, что Трамп мечтает о Гренландии, «что вполне логично, ведь острова Эпштейна больше нет, ему нужен новый, чтобы тусоваться с Биллом Клинтоном».

Материал дополняется

Мелания Трамп
модель, первая леди США
26 апреля 1970 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
