Трамп пригрозил судом ведущему премии «Грэмми» из-за упоминания Эпштейна

Дональд Трамп пригрозил ведущему премии «Грэмми» иском в суд из-за его слов о связи Трампа с островом Эпштейна. Ведущий пошутил о встречах Трампа с Клинтоном в усадьбе Эпштейна и замене ее на Гренландию

Тревор Ноа (Фото: Kevin Winter / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп пригрозил подать в суд на южноафриканского комика и ведущего премии «Грэмми» с 2021 года Тревора Ноя из-за его слов о связях Трампа, экс-президента США Билла Клинтона и миллиардера Джеффри Эпштейна.

Тревор Ной в эфире премии после победы исполнительницы Билли Айлиш в номинации «Песня года» сказал:

«Песня года, поздравляю, Билли Айлиш, вау! Это «Грэмми», о которой мечтает каждый артист, почти так же сильно, как Трамп мечтает о Гренландии. Что вполне логично, ведь острова Эпштейна больше нет, ему нужен новый, чтобы тусоваться с Биллом Клинтоном».

Трамп неоднократно заявлял, что Дания не может обеспечить безопасность Гренландии, которая нужна США для национальной обороны. Президент утверждал, что остров (автономия, входящая в состав датского королевства) «окружен» российским и китайским судами. Однако затем он заверил, что не собирается военным путем брать под американский контроль эту территорию.

Дональд Трамп в социальной сети Truth Social написал, что ему предстоит «повеселиться» с «бедным, жалким, бездарным, тупым ведущим» Ноа и подать на него в суд. «Ведущий, Тревор Ноа, кто бы он ни был, почти так же плох, как Джимми Киммел на церемонии вручения премии «Оскар» с низкими рейтингами. Ноа НЕВЕРНО сказал обо мне, что Дональд Трамп и Билл Клинтон провели время на острове Эпштейна. НЕВЕРНО!!! Я не могу говорить за Билла, но я никогда не был на острове Эпштейна», — сказал Трамп.

В 2008 году Джефри Эпштейн признал вину в организации проституции и получил мягкий приговор. В 2019 году его вновь арестовали по обвинениям в торговле несовершеннолетними. В августе того же года финансист покончил с собой в тюрьме. Его соратница Гислейн Максвелл была приговорена к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми. В опубликованных файлах Эпштейна содержатся обвинения против Трампа в изнасиловании: в документах описаны показания водителя лимузина, который в 1995 году стал свидетелем телефонного разговора республиканца. По словам водителя, Трамп неоднократно произносил имя Джеффри и делал отсылки к «издевательствам над какой-то девушкой».

Дональд Трамп также предложил Тревору Ноа спросить «маленького Джорджа Стефанопулоса» — журналиста, который проиграл Трампу в суде из-за обвинений республиканца в клевете. Телеканал ABC News, где работал Стефанопулос, согласился выплатить избранному президенту США Дональду Трампу $15 млн, а сам журналист принес публичные извинения перед американским лидером.

На «Грэмми» кроме Билли Айлиш награду «Песня года» получила Финнеас О’Коннелл за их совместную песню Wildflower. Леди Гага стала победителем сразу в трех номинациях — «Лучшая запись с ремиксом» за Abracadabra, «Лучший поп-вокальный альбом» (Mayhem) и «Лучшая танцевальная поп-запись» (Abracadabra). В номинации «Запись года» победила композиция Кендрика Ламара Luther.