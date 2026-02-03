Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

Эксперты считают, что многоуровневый план поддержки мирного соглашения похож на договор о коллективной безопасности. Кремль заявлял, что готов уважать гарантии безопасности, выработанные как для Украины, так и для России

Фото: Сергей Коровайный / Reuters

Проект многоуровневого плана поддержки мирного соглашения между Россией и Украиной, о котором ранее сообщила газета Finanical Times, по своей структуре напоминает договор о коллективной безопасности, заявил в эфире Радио РБК политолог-американист, преподаватель Института общественных наук РАНХиГС Артемий Атаманенко.

«То как это подается в публичном поле, — это очень похоже на общую структуру договоров о коллективной безопасности, когда несколько государств объединяются для формирования общей архитектуры безопасности. Так что в этом смысле само по себе решение не является оригинальным или новым, это в целом встречается в XX веке и в современной реальности на каждом углу», — сказал он.

Атаманенко отметил, что пункт о защите Украины в случае нарушения Россией будущего мирного соглашения, если он и обсуждается, скорее всего, является инициативой Киева. Такой подход создает «квазиструктуру», позволяющую Украине получить инструменты безопасности, аналогичные тем, что есть у вступивших в НАТО стран, но без формального присоединения к альянсу.

«Для России, безусловно, такое положение выглядит довольно странно, потому что, опять же, вопросы по безопасности и по сохранению ситуации, при которой Украина угрозы не представляет, это изначальные посылы, с которыми начиналась военная операция. Поэтому данное положение российским интересам полностью противоречит», — подчеркнул политолог.

С тем, что план поддержки Украины можно сравнить с договорами коллективной безопасности, согласен и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов. Однако, подчеркнул политолог, главное — «не буква на бумаге», а готовность стран реализовывать договоренности и вступать в вооруженный конфликт.

«Мы видим, что НАТО и страны НАТО не хотят вступать в вооруженное противостояние с Россией <...> Политической воли для этого нет и вряд ли она появится в случае заключения этого соглашения. То есть гарантии безопасности во многом остаются на бумаге не потому, что они плохо прописаны, а потому фактически нет воли у стран Запада на военное противостояние с Россией», — отметил Наумов.

По информации Financial Times, Украина, США и страны Европы уже согласовали многоуровневый план поддержки любого будущего мирного соглашения. Источники газеты утверждают, что в случае «постоянных нарушений Россией» мирного соглашения США и Европа договорились дать «скоординированный военный ответ». План предусматривает, что минимальный срок, в который будут приняты ответные меры, -- 24 часа. речь идет о дипломатическом предупреждении и ответных действий украинской армии.

В январе президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что документ о гарантиях безопасности Украине готов на 100%, Киев ждет сигнала от США по дате и месту подписания. По словам госсекретаря США Марко Рубио, проект гарантий безопасности Украине подразумевает размещение на ее территории войск из нескольких стран Европы, прежде всего — из Франции и Великобритании.

Президент Владимир Путин заявлял о готовности уважать гарантии безопасности, которые будут выработаны как для Украины, так и для России. Однако российские власти выступают против любого плана, подразумевающего размещение на украинской территории военных из стран НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые гарантии должны быть основаны на принципе неделимости безопасности.