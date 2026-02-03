План Запада из 3 шагов на случай срыва перемирия на Украине. Инфографика
В случае нарушения Россией будущего мирного соглашения с Украиной США и Европа дадут многоуровневый ответ, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Меры будут приниматься исходя из действий России. На первом этапе в случае нарушения перемирия последуют дипломатические предупреждения и ответ ВСУ. Если военные действия продолжатся, к ответу присоединится «коалиция желающих». В случае перехода эскалации к масштабному наступлению России к «коалиции» подключатся и американские военные.
