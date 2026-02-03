 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Мирный план по Украине
0

План Запада из 3 шагов на случай срыва перемирия на Украине. Инфографика

FT: США и Европа дадут военный ответ при нарушении Россией возможного перемирия
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Инфографика РБК
Financial Times опубликовала детали согласованного Украиной и ее западными партнерами трехэтапного плана — ответа на нарушение Россией условий будущего мирного договора. Детали — в инфографике РБК

В случае нарушения Россией будущего мирного соглашения с Украиной США и Европа дадут многоуровневый ответ, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Меры будут приниматься исходя из действий России. На первом этапе в случае нарушения перемирия последуют дипломатические предупреждения и ответ ВСУ. Если военные действия продолжатся, к ответу присоединится «коалиция желающих». В случае перехода эскалации к масштабному наступлению России к «коалиции» подключатся и американские военные.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Авторы
Теги
София Шошина София Шошина, Мария Лозовая Мария Лозовая
Украина Россия мирный план США Европа Военная операция на Украине
Лента новостей
