FT: США и Европа дадут военный ответ при нарушении Россией возможного перемирия

План Запада из 3 шагов на случай срыва перемирия на Украине. Инфографика

Financial Times опубликовала детали согласованного Украиной и ее западными партнерами трехэтапного плана — ответа на нарушение Россией условий будущего мирного договора. Детали — в инфографике РБК

В случае нарушения Россией будущего мирного соглашения с Украиной США и Европа дадут многоуровневый ответ, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Меры будут приниматься исходя из действий России. На первом этапе в случае нарушения перемирия последуют дипломатические предупреждения и ответ ВСУ. Если военные действия продолжатся, к ответу присоединится «коалиция желающих». В случае перехода эскалации к масштабному наступлению России к «коалиции» подключатся и американские военные.