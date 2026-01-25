Зеленский заявил о готовности проекта гарантий безопасности Украине

Украина ждет сигнала от США по дате и месту подписания договора. После этого документ должен будет пройти ратификацию в американском конгрессе и украинском парламенте, сказал Владимир Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Документ о гарантиях безопасности Украине готов на 100%. Киев ждет сигнала от США по дате и месту подписания, заявил президент Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Документ готов на 100%. Мы ожидаем от партнеров готовности предоставить место, где мы его подпишем. А затем документ будет проходить ратификацию в конгрессе США и в украинском парламенте, согласно нашим договоренностям», — сказал Зеленский, передало «Новини.LIVE».

Также украинский президент заявил, что к компромиссу должны быть готовы «все три стороны, включая американскую». При этом он добавил, что Украина «ни при каких обстоятельствах» не отдаст территорию России, а потому по этому вопросу нужно искать компромисс.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли переговоры представителей России, США и Украины. Основной темой стал территориальный вопрос. Кроме того, обсуждались гарантии безопасности и другие аспекты.

Reuters со ссылкой на представителя правительства ОАЭ писал, что переговоры прошли в «позитивной» и «конструктивной» атмосфере. Встреча включала «прямое взаимодействие» между официальными лицами. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф также заявил, что переговоры были «очень конструктивными».

Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил, что на обеде после второго дня переговоров «все выглядели почти как друзья». Один из собеседников журналистов счел, что США «очень близки к встрече Путина и Зеленского».

Источник «РБК-Украина» говорил, что Россия на переговорах в Абу-Даби настаивала на выводе ВСУ из неподконтрольной ей части Донбасса. Украина на это не согласилась. По словам собеседника издания, Киев готов обсуждать территориальный вопрос, исходя из текущей линии соприкосновения. Однако прогресса удалось достичь в военном блоке, отмечал «РБК-Украина». В частности, стороны обсудили сценарии разведения сил и механизмы мониторинга соблюдения перемирия.

Следующий раунд переговоров между Россией, США и Украиной пройдет 1 февраля в Абу-Даби, сообщали Axios и Reuters.

Россия выступает за завершение военного конфликта с Украиной путем устранения его «первопричин». Условием мира Владимир Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам российского лидера, Донбасс является исторической территорией России, и Москва вернет его военным или любым другим путем.