Вучич предрек удар США по Ирану в течение 48 часов и напомнил о Левински

Сербский президент уверен, что публикация файлов Эпштейна приблизила американскую атаку, поскольку власти США будут вынуждены «бомбить» для отвлечения внимания. Он напомнил о сексуальном скандале с Моникой Левински

Александр Вучич (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Соединенные Штаты нанесут удар по Ирану в течение 48 часов, заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая на телеканале Pink TV.

По его мнению, «нападение на Иран неизбежно». «Я ожидаю нападения на Иран и некоторых других крупных событий в ближайшие 48 часов», — сказал президент.

По мнению Вучича, новая публикация документов по делу Джеффри Эпштейна приближает американскую атаку. Он провел параллель нынешней ситуации с сексуальным скандалом вокруг Моники Левински.

«Когда появляется подобная чепуха, как это было с Моникой Левински, тогда кого-то начинают бомбить. Ускорят ли они (файлы Эпштейна. — РБК) принятие решений? Я почти уверен», — подчеркнул Вучич.

Моника Левински оказалась в 1998 году в центре сексуального скандала из-за романа с 42-м президентом США Биллом Клинтоном. Показания Клинтона под присягой относительно его отношений с Левински стали причиной для обвинения президента в лжесвидетельстве и начала процедуры импичмента Клинтона, однако нужная доля конгрессменов не поддержала идею инициативу. В 2008 году Эпштейн признал вину в организации проституции и получил мягкий приговор. В 2019 году его вновь арестовали по обвинениям в торговле несовершеннолетними. В августе того же года финансист покончил с собой в тюрьме. В документах Эпштейна, обнародованных в 2026 году, в частности, фигурирует президент США Дональд Трамп.

Президент США 28 января заявил, что в сторону Ирана направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln. О том, что Белый дом на фоне подавления протестов в Иране рассматривает военные удары, писал Axios.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи говорил, что если США атакуют Иран, то конфликт обретет региональный масштаб.