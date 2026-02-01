 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Вучич предрек удар США по Ирану в течение 48 часов и напомнил о Левински

Президент Сербии Вучич: США нанесут удар по Ирану в течение 48 часов
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сербский президент уверен, что публикация файлов Эпштейна приблизила американскую атаку, поскольку власти США будут вынуждены «бомбить» для отвлечения внимания. Он напомнил о сексуальном скандале с Моникой Левински
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Соединенные Штаты нанесут удар по Ирану в течение 48 часов, заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая на телеканале Pink TV.

По его мнению, «нападение на Иран неизбежно». «Я ожидаю нападения на Иран и некоторых других крупных событий в ближайшие 48 часов», — сказал президент.

По мнению Вучича, новая публикация документов по делу Джеффри Эпштейна приближает американскую атаку. Он провел параллель нынешней ситуации с сексуальным скандалом вокруг Моники Левински.

«Когда появляется подобная чепуха, как это было с Моникой Левински, тогда кого-то начинают бомбить. Ускорят ли они (файлы Эпштейна. — РБК) принятие решений? Я почти уверен», — подчеркнул Вучич.

Вучич заявил о конце международного права после атаки США на Венесуэлу
Политика
Александр Вучич

Моника Левински оказалась в 1998 году в центре сексуального скандала из-за романа с 42-м президентом США Биллом Клинтоном. Показания Клинтона под присягой относительно его отношений с Левински стали причиной для обвинения президента в лжесвидетельстве и начала процедуры импичмента Клинтона, однако нужная доля конгрессменов не поддержала идею инициативу.

В 2008 году Эпштейн признал вину в организации проституции и получил мягкий приговор. В 2019 году его вновь арестовали по обвинениям в торговле несовершеннолетними. В августе того же года финансист покончил с собой в тюрьме. В документах Эпштейна, обнародованных в 2026 году, в частности, фигурирует президент США Дональд Трамп.

Президент США 28 января заявил, что в сторону Ирана направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln. О том, что Белый дом на фоне подавления протестов в Иране рассматривает военные удары, писал Axios.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи говорил, что если США атакуют Иран, то конфликт обретет региональный масштаб.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Александр Вучич Сербия США Иран
Александр Вучич фото
Александр Вучич
политик, президент Сербии
5 марта 1970 года
