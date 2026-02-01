 Перейти к основному контенту
Протесты в Иране⁠,
0

Верховный лидер Ирана пригрозил США региональной войной

Хаменеи: если США развяжут войну, она примет региональный масштаб
Сюжет
Протесты в Иране
Верховный лидер Ирана предупредил США, что конфликт между странами может перерасти в региональную войну, но Тегеран готов дать «крепкий отпор». Он также считает, что целью протестов в стране был госпереворот
Али Хаменеи
Али Хаменеи (Фото: Iranian Supreme Leader'S Office / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Если США атакуют Иран, то конфликт обретет региональный масштаб, заявил Верховный лидер Ирана Хаменеи. Его слова приводит агентство Tasnim.

«Американцы должны знать, что если на этот раз они начнут войну, то эта война будет региональной», — сказал он.

Недавние беспорядки в Иране, которые сопровождались погромами и нападениями, больше были похожи на попытку государственного переворота, однако он был подавлен, добавил Хаменеи. «Их целью было разрушение важных центров управления страной», — считает он. Верховный лидер Ирана также подчеркнул, что Тегеран не хочет нападать на какую-либо страну, «но в ответ тому, кто будет жаден, захочет напасть и причинить вред, народ Ирана даст крепкий отпор».

Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что в сторону Ирана направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln. По его словам, она готова выполнить свою миссию, при необходимости — с применением силы. Трамп добавил, что, если Иран не заключит ядерную сделку, его ждет еще худшая атака, чем операция «Полуночный молот» в июне 2025-го.

Спустя несколько дней секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани отметил, что Иран продвинулся в организации переговоров с США. Тогда же глава Белого дома выразил надежду, что Штаты смогут заключить приемлемую для них сделку с Ираном.

Трамп надеется, что США смогут заключить «приемлемую» сделку с Ираном
Политика

Вместе с этим министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не будет вступать в прямые переговоры с США, если президент Дональд Трамп не прекратит угрожать. Он подчеркнул, что его страна готова и к войне, и к переговорам.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что «держит палец на спусковом крючке» и «как никогда готов выполнять приказы и распоряжения верховного главнокомандующего». Власти предупреждали, что в случае атаки «законными целями» станут израильская территория, а также расположенные на Ближнем Востоке американские базы. 

О том, что Белый дом на фоне подавления протестов в Иране рассматривает военные удары, писал Axios. Демонстрации начались 28 декабря из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Позже президент США смягчил риторику и 16 января заявил, что сам принял решение не наносить удары по Ирану, так как Тегеран отменил казни протестующих.

Валерия Доброва
Иран Хаменеи США войны Ближний Восток
Али Хаменеи фото
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
