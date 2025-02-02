Порошенко назвал, что может привести к «убийству единства» на Украине

Бывший президент выступил против проведения выборов на Украине во время конфликта с Россией, по его мнению, от голосования выиграет только последняя. Ранее стало известно, что США обсуждают побуждение Украины к организации выборов

Петр Порошенко (в центре) (Фото: сайт партии "Европейская солидарность")

В случае проведения на Украине выборов в ближайшее время под угрозой окажется единство общества, заявил бывший президент страны Петр Порошенко, его слова приведены на сайте партии «Европейская солидарность», которую он возглавляет.

«Вы знаете, что означают выборы в Украине сейчас? Убийство единства. Потому что выборы — это всегда борьба. А единства не может быть во время выборов. Об этом знает любая демократия», — отметил он.

По его словам, от проведения выборов выиграет только российская сторона. Поэтому Порошенко выступил против организации голосования сейчас. По его словам, сначала нужно прекратить огонь, «выборы должны соответствовать общим критериям демократии и свободы».

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог назвал проведение выборов на Украине важным и отметил, что это возможно и во время боевых действий.

«Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться», — сказал он.

По данным источников Reuters, в США обсуждают, как склонить Украину к проведению выборов до заключения окончательного соглашения с Россией, победитель голосования мог бы вести переговоры с Москвой.

Российская сторона сейчас считает нелегитимным президента Владимира Зеленского, поскольку пятилетний срок его полномочий истек 20 мая прошлого года. Президент Владимир Путин отмечал, что «вести переговоры можно с кем угодно», но Зеленский «в силу своей нелегитимности» «не имеет права ничего подписывать».

Окончательное соглашение должно быть завизировано только легитимными представителями украинской стороны, указывал глава государства. Ранее он отмечал, что легитимностью на Украине обладает Рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Он отмечал, что Зеленский — законный президент до избрания нового.

Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта 2024-го, но их отменили, так как в стране с начала российской военной операции введено военное положение. Закон о его правовом режиме (ст. 19) запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. По той же причине в 2023 году не состоялись выборы в Верховную Раду.