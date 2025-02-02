Порошенко назвал, что может привести к «убийству единства» на Украине
В случае проведения на Украине выборов в ближайшее время под угрозой окажется единство общества, заявил бывший президент страны Петр Порошенко, его слова приведены на сайте партии «Европейская солидарность», которую он возглавляет.
«Вы знаете, что означают выборы в Украине сейчас? Убийство единства. Потому что выборы — это всегда борьба. А единства не может быть во время выборов. Об этом знает любая демократия», — отметил он.
По его словам, от проведения выборов выиграет только российская сторона. Поэтому Порошенко выступил против организации голосования сейчас. По его словам, сначала нужно прекратить огонь, «выборы должны соответствовать общим критериям демократии и свободы».
Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог назвал проведение выборов на Украине важным и отметил, что это возможно и во время боевых действий.
«Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться», — сказал он.
По данным источников Reuters, в США обсуждают, как склонить Украину к проведению выборов до заключения окончательного соглашения с Россией, победитель голосования мог бы вести переговоры с Москвой.
Российская сторона сейчас считает нелегитимным президента Владимира Зеленского, поскольку пятилетний срок его полномочий истек 20 мая прошлого года. Президент Владимир Путин отмечал, что «вести переговоры можно с кем угодно», но Зеленский «в силу своей нелегитимности» «не имеет права ничего подписывать».
Окончательное соглашение должно быть завизировано только легитимными представителями украинской стороны, указывал глава государства. Ранее он отмечал, что легитимностью на Украине обладает Рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Он отмечал, что Зеленский — законный президент до избрания нового.
Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта 2024-го, но их отменили, так как в стране с начала российской военной операции введено военное положение. Закон о его правовом режиме (ст. 19) запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. По той же причине в 2023 году не состоялись выборы в Верховную Раду.
Читайте РБК в Telegram.
Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова
В Москве простились с культовым местом советского кино
Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России
Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине
В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии