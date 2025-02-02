 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Военная операция на Украине ,  
0 

Порошенко назвал, что может привести к «убийству единства» на Украине

Порошенко посчитал проведение выборов на Украине сейчас «убийством единства»
Сюжет
Военная операция на Украине
Бывший президент выступил против проведения выборов на Украине во время конфликта с Россией, по его мнению, от голосования выиграет только последняя. Ранее стало известно, что США обсуждают побуждение Украины к организации выборов
Петр Порошенко (в центре)
Петр Порошенко (в центре) (Фото: сайт партии "Европейская солидарность")

В случае проведения на Украине выборов в ближайшее время под угрозой окажется единство общества, заявил бывший президент страны Петр Порошенко, его слова приведены на сайте партии «Европейская солидарность», которую он возглавляет.

«Вы знаете, что означают выборы в Украине сейчас? Убийство единства. Потому что выборы — это всегда борьба. А единства не может быть во время выборов. Об этом знает любая демократия», — отметил он.

По его словам, от проведения выборов выиграет только российская сторона. Поэтому Порошенко выступил против организации голосования сейчас. По его словам, сначала нужно прекратить огонь, «выборы должны соответствовать общим критериям демократии и свободы».

Reuters узнал, каков план США на победителя возможных украинских выборов
Политика
Дональда Трампа показывают по телевизору в баре в Киеве

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог назвал проведение выборов на Украине важным и отметил, что это возможно и во время боевых действий.

«Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться», — сказал он.

По данным источников Reuters, в США обсуждают, как склонить Украину к проведению выборов до заключения окончательного соглашения с Россией, победитель голосования мог бы вести переговоры с Москвой.

Российская сторона сейчас считает нелегитимным президента Владимира Зеленского, поскольку пятилетний срок его полномочий истек 20 мая прошлого года. Президент Владимир Путин отмечал, что «вести переговоры можно с кем угодно», но Зеленский «в силу своей нелегитимности» «не имеет права ничего подписывать».

Окончательное соглашение должно быть завизировано только легитимными представителями украинской стороны, указывал глава государства. Ранее он отмечал, что легитимностью на Украине обладает Рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Он отмечал, что Зеленский — законный президент до избрания нового.

Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта 2024-го, но их отменили, так как в стране с начала российской военной операции введено военное положение. Закон о его правовом режиме (ст. 19) запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. По той же причине в 2023 году не состоялись выборы в Верховную Раду.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова

В Москве простились с культовым местом советского кино

Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Петр Порошенко выборы президента Украина
Петр Порошенко фото

Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года


 

Материалы по теме
Reuters узнал, каков план США на победителя возможных украинских выборов
Политика
США предложили Украине провести выборы до конца года
Политика
Лавров заявил, что Украине нужны выборы для легитимности президента
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Минобороны России сообщило о ракетном ударе ВСУ по интернату в СуджеПолитика, 01:11
В Гамбурге на протесты против политики ХДС и АдГ вышли 60 тыс. человекПолитика, 01:05
Порошенко назвал, что может привести к «убийству единства» на УкраинеПолитика, 00:50
Протестующие студенты заблокировали три моста в сербском Нови-СадеПолитика, 00:22
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 00:09
Reuters узнал, каков план США на победителя возможных украинских выборовПолитика, 00:06
Нетаньяху в США обсудит второй этап сделки с ХАМАС и встретится с ТрампомПолитика, 01 фев, 23:52
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Трамп заявил о согласии Венесуэлы принимать нелегалов и преступниковПолитика, 01 фев, 23:27
Суд в Курске арестовал фигуранта дела о фортификациях, укравшего ₽51 млнПолитика, 01 фев, 23:08
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 01 фев, 23:07
Огромный кусок впервые откололся от крупнейшего в мире айсберга A23aОбщество, 01 фев, 22:59
Тело фигуриста Наумова нашли после авиакатастрофы в ВашингтонеСпорт, 01 фев, 22:33
Шара Буллет потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC в Эр-РиядеСпорт, 01 фев, 22:24
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 01 фев, 22:10