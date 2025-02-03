В СВР узнали о готовящемся плане НАТО избавиться от Зеленского на Украине

Владимир Зеленский (Фото: Guido Bergmann / Getty Images)

В НАТО планируют избавиться от власти Владимира Зеленского на Украине путем масштабной операции по его дискредитации, сообщает пресс-служба Службы внешней разведки России (СВР).

По данным СВР, в Брюсселе руководствуются неопределенностью относительно продолжения военной помощи Киеву со стороны новой власти США. Из-за чего, как предполагается, Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не смогут «сдерживать нарастающий натиск российской армии».

Поэтому руководство НАТО собирается «заморозить» конфликт, сохранив при этом на Украине остатки «антироссийского плацдарма». Однако главной помехой воплощению подобного плана служит сам президент Украины, уточняет спецслужба.

«В штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского», — говорится в сообщении.

Реализовать задумку собираются путем проведения «псевдодемократических выборов» на Украине, которые, как считают в альянсе, могут пройти не позднее осени 2025 года.

НАТО хочет обнародовать сведения о хищении президентом Украины и его командой более $1,5 млрд, предназначенных на закупку боеприпасов. Кроме того — вскрыть схему вывода за границу денег 130 тыс. погибших военных ВСУ, которые числятся живыми, а также обнародовать случаи продажи переданной Киеву западной техники странам Африки.

Ранее, 1 февраля, в США предложили, чтобы на Украине прошли выборы до конца 2025 года. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак пообещал, что выборы главы государства пройдут сразу после заключения мирного соглашения с Россией.

Кремль положительно отнесся к предложению о выборах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о позиции Москвы, которая считает, что Зеленский утратил легитимность в качестве президента Украины, и назвал такое мнение «абсолютно очевидной юридической реальностью».

Выборы президента Украины должны были состояться весной 2024 года, но их не провели согласно закону о правовом режиме при военном положении. Тот прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. В 2023 году на Украине отменили выборы в Раду, которые должны были состояться в октябре, исходя из тех же соображений. Путин называл легитимной властью спикера Рады Руслана Стефанчука. Однако тот подчеркнул, что Зеленский остается президентом согласно Конституции.