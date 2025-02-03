Каллас исключила сокращение помощи ЕС Украине

Незадолго до инаугурации Трампа Каллас говорила, что ЕС готов взять на себя ведущую роль в поддержке Украины в случае отказа США. С февраля 2022 года сообщество выделило на помощь Киеву €134 млрд

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Евросоюз с начала полномасштабного конфликта России и Украины выделил Киеву €134 млрд, включая €50 млрд на военную помощь, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на конференции послов стран сообщества в Брюсселе.

ЕС стал крупнейшим международным донором Киева, и об обсуждении сокращения поддержки не может быть и речи, подчеркнула она. «Нельзя говорить о том, чтобы делать меньше, когда мы должны делать больше. Если есть воля, найдется и способ. <...> Я хочу, чтобы мы нашли дальнейшие решения по финансированию для Украины», — сказала Каллас.

По словам главы дипломатии, поддержка Украина должна быть главным приоритетом для ЕС, так как Россия «представляет собой экзистенциальную угрозу» для объединения.

Российские власти осуждают помощь Киеву, в Кремле заявляли, что не Москва представляет угрозу для Европы, а наоборот.

В январе, незадолго до инаугурации президента США Дональда Трампа, Каллас заявила, что ЕС будет готов взять на себя инициативу по поддержке Украины, если Соединенные Штаты больше не будут оказывать ей помощь, но в то же время призвала «не спекулировать» на тему будущих действий Вашингтона. Этот комментарий контрастирует с тем, что говорил предшественник Каллас Жозеп Боррель: по его мнению, Европа «не сможет заполнить [образовавшийся из-за США] пробел».

Трамп вскоре после вступления в должность подписал указ о 90-дневной паузе в предоставлении международной поддержки, а госсекретарь США Марко Рубио выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ зарубежной помощи. Решение коснулось Агентства США по международному развитию (USAID), которое отвечало за множество проектов на Украине, например за поддержку школ и помощь в области здравоохранения. Сайт организации перестал работать, а миллиардер Илон Маск, который работает в администрации Трампа, заявил, что USAID «пора умереть».

При этом военная помощь Украине со стороны США не остановлена, говорил президент Владимир Зеленский 25 января. При Джо Байдене американская администрация добилась одобрения конгрессом свыше $174 млрд на поддержку Киева, сообщали в Счетной палате Соединенных Штатов. Со слов Зеленского, из этой суммы Украина получила около $76 млрд.