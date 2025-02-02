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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский опроверг получение Украиной от США $200 млрд военной помощи

Зеленский назвал неправдой данные о получении Украиной $200 млрд от США
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press, что Украина получила от США более $75 млрд военной помощи, а не $200 млрд. Запись интервью опубликована на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Мы сегодня слышим от Соединенных Штатов Америки, что Америка дала Украине сотни миллиардов [долларов], 177, сказать точнее, такая точная цифра звучала. <...> Или 200, говорят некоторые люди. Мы никогда не получали [столько]. Это важно. Мы говорим про конкретные вещи. Мы получили оружием на 70 с чем-то миллиардов. <...> Когда говорят, что Украина получила $200 млрд на поддержку армии и так далее — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда с точки зрения того, [как оно] на бумаге. <...> Но как президент я зафиксирую — мы получили больше 70 миллиардов [долларов], 76 с чем-то», — сказал он.

До этого вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп заявил, что США потратили на военную помощь для Украины на $200 млрд больше, чем другие страны НАТО и пообещал попросить Европу возместить Штатам «почти $200 миллиардов долларов» за боеприпасы, отправленные Киеву, передавал Reuters

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, а лишь затягивает его.

Материал дополняется.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года


 

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