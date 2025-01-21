Трамп подписал указ о приостановке помощи США другим странам на 90 дней

В период приостановки помощи будет проведена проверка для определения того, соответствует ли поддержка Соединенными Штатами других стран политическим целям новой администрации

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней, передает AP.

Будет проведена проверка для определения того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.

«Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», — заявил он.

Агентство отмечает, что иностранная помощь от США в целом составляла не более 1% бюджета, за исключением особых случаев, например поддержки Украины. Госдеп 9 января сообщил, что на военную помощь Киеву с начала военной операции России было выделено почти $66 млрд, с 2014-го — почти $70 млрд.

Среди других крупных получателей помощи США AP называет Израиль ($3,3 млрд в год), Египет ($1,5 млрд в год), Иорданию ($1,7 млрд в год). Помощь им выделяется в рамках долгосрочных программ, и потому указ Трампа вряд ли существенно повлияет на них, отмечает агентство.

Москва осуждает предоставление Западом помощи Украине. В Кремле, в частности, заявляли, что администрация предшественника Трампа Джо Байдена, усиливая позиции Украины, «подливала масло в огонь» и не позволяла «конфликту замедлиться».

Байден выражал надежду, что, если новый президент решит прекратить поддержку Украины, конгрессмены возразят против этого.

9 января украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если Запад решит сейчас прекратить поддержку Украины, то это будет безумием. Он отметил, что обе стороны прошли «такой долгий путь».