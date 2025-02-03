Reuters узнал о неполных поставках военной помощи США Украине при Байдене

Фото: Сергей Нужненко / Reuters

США поставили к ноябрю 2024 года только половину военной помощи, которую Вашингтон обещал выделить в прошлом году из американских запасов вооружений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, до сентября администрация бывшего президента США Джо Байдена выделяла в среднем около $558 млн в месяц, но стоимость поставок резко выросла после победы на ноябрьских президентских выборах республиканца Дональда Трампа. Так, с октября 2024 года по день инаугурации, 20 января, ежемесячная помощь от США достигла среднего показателя в $1,1 млрд, установленного в первые два года конфликта на Украине.

Агентство также отмечает, что к декабрю США поставили Украине только около 30% обещанных бронемашин.

Reuters пишет, что в последний год президентства Байдена решения о поставках военной помощи на Украину принимались с многомесячными задержками не только из-за их долгого согласования в Конгрессе, но и опасений эскалации отношений с Россией, а также споров по поводу того, достаточно ли запасов оружия в США.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США более $75 млрд военной помощи, а не $200 млрд. «Когда говорят, что Украина получила $200 млрд на поддержку армии и так далее, — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда с точки зрения того, [как оно] на бумаге. <...> Но как президент я зафиксирую: мы получили больше 70 млрд [долларов], 76 с чем-то», — сказал он.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, а лишь затягивает его.