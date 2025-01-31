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Политика ,  
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Трамп описал возможность контактов с Путиным фразой «дела идут хорошо»

Трамп о возможности контактов с Путиным и Си Цзиньпином: дела идут хорошо

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать свои возможные контакты с коллегами из России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, но заявил, что в этом направлении «дела идут хорошо».

Так он ответил на вопрос журналистов в Белом доме о том, когда он в последний раз говорил с Путиным и получил ли ответ от Цзиньпина на просьбу помочь в завершении конфликта на Украине.

«Я не буду комментировать ни одно, ни другое. Но дела у нас идут очень хорошо по обоим [направлениям]», — заявил Трамп (цитата по ТАСС).

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Президент США неоднократно заявлял о намерении встретиться с Путиным «как можно быстрее». После авиакатастрофы в Вашингтоне, в результате которой погибли в том числе россияне, Трамп ответил на вопрос, говорил ли он с российским лидером: «Нет, я не говорил [с Путиным]. Не об этом». Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что разговора между политиками не состоялось.

Российский президент заявлял о готовности Москвы к переговорам, но в Кремле отмечали, что пока не получали соответствующих сигналов от команды Трампа.

Телефонный разговор между американским лидером и Си Цзиньпином состоялся 17 января, за несколько дней до инаугурации Трампа. Республиканец призвал китайского лидера поспособствовать урегулированию военного конфликта России и Украины. Он назвал эту беседу «хорошей как для Китая, так и для США».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года


 

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