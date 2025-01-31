Трамп описал возможность контактов с Путиным фразой «дела идут хорошо»
Президент США Дональд Трамп отказался комментировать свои возможные контакты с коллегами из России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, но заявил, что в этом направлении «дела идут хорошо».
Так он ответил на вопрос журналистов в Белом доме о том, когда он в последний раз говорил с Путиным и получил ли ответ от Цзиньпина на просьбу помочь в завершении конфликта на Украине.
«Я не буду комментировать ни одно, ни другое. Но дела у нас идут очень хорошо по обоим [направлениям]», — заявил Трамп (цитата по ТАСС).
Президент США неоднократно заявлял о намерении встретиться с Путиным «как можно быстрее». После авиакатастрофы в Вашингтоне, в результате которой погибли в том числе россияне, Трамп ответил на вопрос, говорил ли он с российским лидером: «Нет, я не говорил [с Путиным]. Не об этом». Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что разговора между политиками не состоялось.
Российский президент заявлял о готовности Москвы к переговорам, но в Кремле отмечали, что пока не получали соответствующих сигналов от команды Трампа.
Телефонный разговор между американским лидером и Си Цзиньпином состоялся 17 января, за несколько дней до инаугурации Трампа. Республиканец призвал китайского лидера поспособствовать урегулированию военного конфликта России и Украины. Он назвал эту беседу «хорошей как для Китая, так и для США».
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