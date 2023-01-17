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Вучич заявил, что США направили все силы на борьбу против России

Президент Сербии Вучич: США направили все силы на борьбу против России

США сконцентрировали все свои силы на борьбе против России, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Happy.

«Давайте не будем наивными, они (США. — РБК) не на стороне Сербии, — подчеркнул Вучич. — Они стараются вести себя рационально, серьезно, чтобы не тратить энергию и силы на кого-то другого, потому что они сосредоточили все свои силы против России», — сказал он (цитата по ТАСС).

Глава государства усомнился в том, что Сербия введет санкции против России.

«Все говорили, что Вучич после выборов введет санкции. <...> Мы выдержали почти год. Я и далее не уверен, что мы введем санкции. Разве мы были счастливы, когда против нас вводили санкции, в том числе даже русские, — нет», — сказал он. «Что, отменить Чайковского, Достоевского и Толстого, разрушим памятники?» — продолжил Вучич.

В 1992 году Совет Безопасности ООН ввел санкции в отношении Союзной Республики Югославия. В ее состав входили Сербия и Черногория, государство образовалось после распада Социалистической Федеративной Республики Югославия. Документ приняли в ответ на неисполнение югославскими властями другой резолюции № 752.

Резолюция вводила санкции, которые должны были соблюдать все государства — члены ООН. Он них требовалось:

  • не допускать ввоза на свою территорию всех продуктов и товаров из Югославии;
  • препятствовать экспорту продуктов и товаров в республику, кроме гуманитарной помощи;
  • не давать Югославии использовать коммерческие, промышленные или общественные фонды, а также любые экономические и финансовые ресурсы;
  • не позволять самолетам, которые направляются в Югославию или летят из нее, взлетать, приземляться или пролетать над своей территорией (кроме бортов, следующих по гуманитарным соображениям);
  • запретить техническое обслуживание или проектирование самолетов в Югославии, а также воздушных судов, которые она использует;
  • сократить дипломатическое присутствие в республике;
  • ограничить участие в спортивных мероприятиях на ее территории;
  • приостановить научные, технические и культурные обмены и посещения.

Резолюцию поддержали 13 членов Совета Безопасности ООН, включая Россию. Китай и Зимбабве воздержались от голосования.

Сербия после начала российской спецоперации не стала вводить санкции против России, хотя Евросоюз требовал присоединиться к ним. Вучич при этом подчеркивал, что страна хочет сохранить независимую политику. Белград пойдет на это, если возникнет угроза жизненным интересам страны, говорил он.

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Теги
Сербия Александр Вучич США
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