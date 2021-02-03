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В МВД Украины заявили о риске провокаций после санкций против телеканалов

После введения санкций против ряда телеканалов поступила информация о возможных силовых провокациях, заявили в МВД Украины. Ограничения против «112», ZIK и NewsOne утвердил Зеленский, объяснивший решение их пророссийской позицией
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Из-за ведения санкций против телеканалов «112», ZIK и NewsOne на Украине возможны провокации со стороны внешних и внутренних сил, цель которых — дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом в Facebook заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает «Обозреватель».

«Нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил», — сообщил Шкиряк.

На попытки подобных провокаций, в частности на призывы к массовым беспорядкам или нарушению территориальной целостности Украины, а также на провоцирование насилия силовики будут реагировать «жестко и адекватно», добавил он.

Украина ввела санкции против каналов «112», ZIK и NewsOne 2 февраля, после того как президент страны Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных экономических и других ограничений. Под действие указа также попали телеканалы «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и другие.

Зеленский ввел санкции в отношении сразу трех телеканалов и их владельца
Политика
Владимир Зеленский

Ограничения введены на пять лет. Они предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, аннулирование лицензий, запрет передавать свои права на объекты интеллектуальной собственности другим лицам, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм и другие меры.

Зеленский объяснил санкции против СМИ их пророссийской позицией и необходимостью противодействия иностранной пропаганде. «Украина полностью поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает движение Украины на ее пути к ЕС и евроинтеграции», — заявил он.

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В Кремле закрытие трех телеканалов осудили. Эти санкции «не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ», и международные организации, такие как ОБСЕ, должны обратить на них внимание, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Власти Украины попросят YouTube заблокировать пророссийские телеканалы
Политика
Фото:РИА Новости

Проверки против трех телеканалов начались осенью 2020 года. Поводом для этого стала трансляция части встречи лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным.

По информации «Обозревателя», владелец «112.Украина», NewsOne и ZIK Тарас Козак — это правая рука Медведчука. Против Козака также были введены санкции.

Медведчук, в свою очередь, санкции против телеканалов назвал незаконными. В соответствии с законом Украины ограничения могут применяться только в отношении иностранного государства или граждан другой страны, отметил он. Каналы, в свою очередь, сочли санкции против них «попыткой политической расправы над неугодными».

Автор
Виктория Полякова
Украина телеканалы санкции
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Кремль осудил закрытие трех оппозиционных телеканалов на Украине
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Власти Украины попросят YouTube заблокировать пророссийские телеканалы
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