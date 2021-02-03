В МВД Украины заявили о риске провокаций после санкций против телеканалов

После введения санкций против ряда телеканалов поступила информация о возможных силовых провокациях, заявили в МВД Украины. Ограничения против «112», ZIK и NewsOne утвердил Зеленский, объяснивший решение их пророссийской позицией

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Из-за ведения санкций против телеканалов «112», ZIK и NewsOne на Украине возможны провокации со стороны внешних и внутренних сил, цель которых — дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом в Facebook заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает «Обозреватель».

«Нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил», — сообщил Шкиряк.

На попытки подобных провокаций, в частности на призывы к массовым беспорядкам или нарушению территориальной целостности Украины, а также на провоцирование насилия силовики будут реагировать «жестко и адекватно», добавил он.

Украина ввела санкции против каналов «112», ZIK и NewsOne 2 февраля, после того как президент страны Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных экономических и других ограничений. Под действие указа также попали телеканалы «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и другие.