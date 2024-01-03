Развожаев сообщил о сбитой ракете на подлете к Севастополю

Над акваторией Севастополя сбита ракета, сообщил губернатор Развожаев. SHOT ранее писал, что в городе были слышны как минимум два взрыва

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На подлете к Севастополю сбита украинская ракета, разрушений нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Над акваторией [Севастополя] сбита ракета. По информации от спасательной службы Севастополя — никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Оперативные службы продолжают контроль обстановки», — написал он.

SHOT со ссылкой на местных жителей пишет, что были слышны как минимум два взрыва.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов позже уточнил, что, предварительно, над Севастополем была уничтожена ракета Storm Shadow, запущенная по аэродрому Бельбек.

«Никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Дым над районом северной стороны Севастополя — последствия отражения атаки», — отметил политик.

В Крыму действует бессрочный высокий (желтый) уровень террористической угрозы. Развожаев регулярно сообщает о работе ПВО и отражении как ракетных атак, так и атак украинских дронов. В последний раз губернатор отчитывался об уничтожении вражеского беспилотника 28 декабря.

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