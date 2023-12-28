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Военная операция на Украине ,  
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Над Севастополем сбили беспилотник

Губернатор Развожаев: в Севастополе сработала ПВО, сбит один беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Над морем у Севастополя сработала система ПВО, по предварительной информации, уничтожен один беспилотник, сообщил Развожаев. По его информации, повреждений инфраструктуры не зафиксировано

Над морем в Севастополе сработала система противовоздушной обороны, по предварительным данным, сбит один беспилотник, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Продолжается контроль обстановки», — написал он.

С начала российской военной операции Севастополь, как и другие города Крыма, неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников. В частности, 15 декабря над полуостровом уничтожили 26 дронов, отчитывалось Минобороны. В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО над морем. По его данным, был сбит один беспилотник.

Черноморский флот провел учения по отражению атаки дронов на Севастополь
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23 декабря экипажи кораблей Черноморского флота отработали действия при отражении атак беспилотников на Севастополь.

26 декабря в Севастополе звучали сигналы воздушной тревоги. Она продлилась менее 20 минут. В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о «вражеской атаке» близ Феодосии, которая расположена на юго-восточной части полуострова.

Минобороны России после атаки сообщило, что повреждения получил корабль «Новочеркасск», находившийся в порту города. Два истребителя Су-24, которые атаковали судно, уничтожили средствами ПВО. В результате атаки пострадали четыре человека, один погиб.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Севастополь беспилотники Михаил Развожаев
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