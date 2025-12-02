Переговоры Путина и Уиткоффа начнутся после 17:00 мск
Российско-американская встреча в Москве по плану мирного урегулирования на Украине начнется после 17:00 по московскому времени. Об этом, как передает корреспондент РБК, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев уже прибыл в аэропорт Внуково, чтобы встретить спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщает ТАСС.
На переговорах будет также присутствовать и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
На вопрос журналиста, кто еще будет присутствовать на переговорах, Песков ответил: «Больше не будет. Переводчик будет». Он добавил, что переговоры продлятся столько, сколько потребуется, их время заранее не ограничено.
Материал дополняется
