Форум «Россия зовет!»⁠,
0

Выступление Путина на форуме «Россия зовет!». Видео

Появилось видео выступления Путина на форуме «Россия зовет!»
Сюжет
Форум «Россия зовет!»

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!». РБК ведет прямую трансляцию.

Главная тема форума в 2025 году — «Движение вверх: смелые решения для новой экономики».

Материалы по теме
Первый зампред ВТБ написал о безумных качелях рубля и пакте ЦБ с властями
Финансы
ВТБ показал ролик с Набиуллиной — судьей и Силуановым — велосипедистом
Финансы
Глава ВТБ допустил снижение ключевой ставки до конца 2025 года
Экономика
Лента новостей
Путин заявил, что спецоперация на Украине идет «хирургическими методами» Политика, 18:36
Рынок акций упал на фоне слов Путина про войну с Европой Инвестиции, 18:35
Путин пригрозил отрезать Украину от Черного моря Политика, 18:26
Володин призвал Думу «не стоять в стороне» из-за «дела Долиной» Общество, 18:25
Рютте заявил об отсутствии в НАТО консенсуса по вступлению Украины Политика, 18:21
Путин отвел несколько дней на взятие под контроль Купянска-Узлового Политика, 18:20
Путин рассказал, какой ответ готова дать Россия на атаки на танкеры Политика, 18:19
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Путин заявил, что Россия готова к войне с Европой при необходимости Политика, 18:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:13
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
ЦБ опустил курс доллара до минимума за 2,5 года Инвестиции, 18:11
Путин рассказал об особом значении Красноармейска Политика, 18:07
Путин поручил правительству создать программу IPO и SPO госкомпаний Инвестиции, 18:04
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59