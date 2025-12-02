Белый дом анонсировал заявление Трампа

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп выступит в Вашингтоне с заявлением в 14:00 (22:00 мск), следует из расписания, которое публикует Roll Call.

В 11:30 утра по местному времени глава государства проведет заседание кабинета министров.

Днем 2 декабря в Кремле должна пройти встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. На встрече они собираются обсудить мирный план по Украине, который предложила США.

На вчерашнем брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США прекратили бесконечную помощь Украине в связи со злоупотреблением деньгами американских налогоплательщиков. Она также отметила, что США продают оружие НАТО, которое потом идет на Украину.

Последний раз Дональд Трамп выступил с обращением 26 ноября после стрельбы в Вашингтоне. Стрельба произошла около 22:15 по мск. Неизвестный выстрелил в служащих Нацгвардии. Президент США назвал случившееся актом «зла, ненависти и террора». Он также призвал проверить всех граждан Афганистана, которые приехали в страну во время президентского срока Байдена. По данным ABC подозреваемый получил убежище в этом году, уже при Трампе.