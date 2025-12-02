 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Белый дом анонсировал заявление Трампа

Сюжет
Мирный план по Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп выступит в Вашингтоне с заявлением в 14:00 (22:00 мск), следует из расписания, которое публикует Roll Call.

В 11:30 утра по местному времени глава государства проведет заседание кабинета министров.

Днем 2 декабря в Кремле должна пройти встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. На встрече они собираются обсудить мирный план по Украине, который предложила США.

Песков назвал время встречи Путина с Уиткоффом в Москве
Политика
Стивен Уиткофф и&nbsp;Владимир Путин (архивное фото)

На вчерашнем брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США прекратили бесконечную помощь Украине в связи со злоупотреблением деньгами американских налогоплательщиков. Она также отметила, что США продают оружие НАТО, которое потом идет на Украину.

Последний раз Дональд Трамп выступил с обращением 26 ноября после стрельбы в Вашингтоне. Стрельба произошла около 22:15 по мск. Неизвестный выстрелил в служащих Нацгвардии. Президент США назвал случившееся актом «зла, ненависти и террора». Он также призвал проверить всех граждан Афганистана, которые приехали в страну во время президентского срока Байдена. По данным ABC подозреваемый получил убежище в этом году, уже при Трампе.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Стручева
Дональд Трамп обращение США
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 11:47 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 11:47
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Кремль заявил о планах защитить отношения России и Индии от вмешательства Политика, 12:25
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Что такое право совместной собственности на жилье. Разъяснения Росреестра Недвижимость, 12:17
Песков назвал время встречи Путина с Уиткоффом в Москве Политика, 12:08
Краснов предостерег судей от решений в угоду властям и корпорациям Политика, 12:07
Сотрудники Instagram вернутся в офис на пять дней в неделю Технологии и медиа, 12:06
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
The Athletic узнал, что УЕФА обсуждает возможное отстранение Израиля Спорт, 12:05
ФНС может посчитать продажу в соцсетях бизнесом. Как избежать штрафовПодписка на РБК, 12:05
В Черном море БПЛА атаковал российский танкер с подсолнечным маслом Политика, 12:04
Большунов обвинил Бакурова в симуляции и журналистов в «цирке с камерами» Спорт, 12:04
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Белый дом анонсировал заявление Трампа Политика, 12:01
От льгот «для галочки» к заботе: как меняется подход к бенефитам РБК Компании, 12:00