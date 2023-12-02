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Война санкций ,  
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Reuters узнал о давлении Запада на три страны из-за потолка цен на нефть

Reuters: США, ЕС и Британия давят на три страны из-за потолка цен на нефть
Сюжет
Война санкций
На Западе обеспокоены тем, что суда под флагами Либерии, Панамы и Маршалловых островов входят в «теневой флот» России для поставок нефти. США, ЕС и Британия попросили эти страны лучше следить за соблюдением ценового потолка
Фото: Vassilis Triandafyllou / Reuters
Фото: Vassilis Triandafyllou / Reuters

США, ЕС и Великобритания оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму с целью заставить их усилить контроль над танкерами, которые ходят под флагами этих стран и перевозят российскую нефть в нарушение установленного потолка цен G7 в размере $60 за баррель, сообщает Reuters со ссылкой на источник, который знаком с письмами, направленными в эти страны.

Со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию судов Lloyd's List Intelligence и нефтяных аналитиков агентство пишет, что три указанные страны разрешили ходить судам из «теневого флота», который использует Россия для поставок, под их флагами. Такая практика называется «сменой флага».

В Lloyd's List Intelligence заявили, что около 40% судов из более чем 500 входящих в «теневой флот», зарегистрированы в компаниях с Маршалловых островов.

В направленных трем странам письмам нет санкционных угроз в их адрес, но говорится «о все более частом обходе ценового ограничения G7 на российскую нефть и о высоком уровне риска, связанном с судами, которые не имеют западной страховки и других услуг». Как отмечает Reuters, цель предупреждений — не сокращение числа судов-перевозчиков, а ужесточение контроля над соблюдением санкций.

Собеседник агентства рассказал, что Панама обычно отвечает на просьбы США бороться с незаконной деятельностью. Либерию и Маршалловы острова в письмах попросили повысить осведомленность перевозчиков о том, что танкеры под их флагами не должны перевозить нефть по цене выше установленного лимита.

1 декабря США ввели санкции против трех судовладельцев и их танкеров за перевозку российской нефти по цене выше потолка — $70 за баррель. В списке оказалась либерийская компания и ее судно HS Atlantica. По данным Vesselfinder, в ноябре танкер заходил в российские порты Усть-Луга и Приморск, где в том числе отгружают нефть.

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Фото:Etienne Laurent / EPA / ТАСС

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Потолок цен на российскую нефть страны G7 установили год назад. Аналогичная мера действует и в отношении нефтепродуктов из России с февраля. Размер лимита варьируется в зависимости от типа продукции: $100 за баррель за ту, что торгуется с наценкой по отношению к сырой нефти (дизель), и $45 за баррель за ту, что продается с дисконтом (мазут).

Президент Владимир Путин в ответ на введение ценовых потолков издал указ, запрещающий поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Указ будет действовать как минимум до конца года.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
потолок цен на нефть США Евросоюз Великобритания Либерия Панама
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