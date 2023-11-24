Reuters узнал об отказе трех греческих фирм от перевозки нефти из России

Три крупных греческих перевозчика, десятилетиями возившие российскую нефть, отказались от сделок на фоне первых санкций США за такую деятельность, выяснил Reuters. Кремль отмечал, что Россия научилась защищаться от санкций

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Три крупные судоходные компании Греции в сентябре-октябре прекратили транспортировку российской нефти, чтобы не допустить попадания под вторичные санкции со стороны США, пишет Reuters со ссылкой на трейдеров и данные отгрузки топлива.

Эти компании прежде активно перевозили нефть из России в течение десятилетий, и даже продолжили, когда большинство остальных конкурентов на Западе прекратили работать по этим маршрутам. Суммарно три этих компании управляют более чем ста танкерами, их мощности позволяют перевозить 10 млн т нефти ежемесячно или 2,4 млн барр. в день. Однако теперь они отклонили заявки на ноябрь и более поздние даты.

Трейдеры подчеркнули, что у Москвы еще достаточно судоходных компаний для перевозки нефти.

Агентство пишет, что греческие компании отказались от сотрудничества из опасений вторичных санкций США. В прошлом месяце американские санкции были впервые введены против владельцев танкеров в Турции и ОАЭ, которые перевозили российскую нефть по ценам, превышавшим ценовой потолок в $60, установленный «Большой семеркой». В середине ноября под ограничения попали еще три эмиратских корабля.

К концу ноября объемы морского экспорта российской нефти упали до минимальных уровней с августа, подсчитал Bloobmerg. 19 ноября из портов России было отправлено около 2,7 млн барр. сырой нефти. Меньше в этом году было поставлено за сутки только 20 августа и 6 июня, следует из инфографики, составленной агентством. В конце этой недели, 26 ноября, в Вене запланирована встреча группы производителей нефти ОПЕК+, куда входит и Россия. Среди основных тем — сокращение объемов добычи нефти.

Кремль требовал отменить санкции, как и потолок цен на нефть. Российская сторона настаивала, что подобные меры приведут к дестабилизации рынков. «Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков», — отметил в ноябре представитель президента Дмитрий Песков.