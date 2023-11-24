Reuters узнал об отказе трех греческих фирм от перевозки нефти из России
Три крупные судоходные компании Греции в сентябре-октябре прекратили транспортировку российской нефти, чтобы не допустить попадания под вторичные санкции со стороны США, пишет Reuters со ссылкой на трейдеров и данные отгрузки топлива.
Эти компании прежде активно перевозили нефть из России в течение десятилетий, и даже продолжили, когда большинство остальных конкурентов на Западе прекратили работать по этим маршрутам. Суммарно три этих компании управляют более чем ста танкерами, их мощности позволяют перевозить 10 млн т нефти ежемесячно или 2,4 млн барр. в день. Однако теперь они отклонили заявки на ноябрь и более поздние даты.
Трейдеры подчеркнули, что у Москвы еще достаточно судоходных компаний для перевозки нефти.
Агентство пишет, что греческие компании отказались от сотрудничества из опасений вторичных санкций США. В прошлом месяце американские санкции были впервые введены против владельцев танкеров в Турции и ОАЭ, которые перевозили российскую нефть по ценам, превышавшим ценовой потолок в $60, установленный «Большой семеркой». В середине ноября под ограничения попали еще три эмиратских корабля.
К концу ноября объемы морского экспорта российской нефти упали до минимальных уровней с августа, подсчитал Bloobmerg. 19 ноября из портов России было отправлено около 2,7 млн барр. сырой нефти. Меньше в этом году было поставлено за сутки только 20 августа и 6 июня, следует из инфографики, составленной агентством. В конце этой недели, 26 ноября, в Вене запланирована встреча группы производителей нефти ОПЕК+, куда входит и Россия. Среди основных тем — сокращение объемов добычи нефти.
Кремль требовал отменить санкции, как и потолок цен на нефть. Российская сторона настаивала, что подобные меры приведут к дестабилизации рынков. «Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков», — отметил в ноябре представитель президента Дмитрий Песков.
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