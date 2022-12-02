Глава МАГАТЭ сообщил о переговорах по организации его встречи с Путиным
Между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Москвой ведутся переговоры об организации встречи главы организации Рафаэля Гросси и президента России Владимира Путина. Об этом Гроссии сообщил ТАСС.
Ранее Гросси не исключал новой встречи с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в рамках поиска решения по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. «Мое обязательство — найти решение как можно скорее. Надеюсь, к концу года», — отмечал глава организации.
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