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Политика ,  
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Глава МАГАТЭ сообщил о переговорах по организации его встречи с Путиным

Глава МАГАТЭ Гросси: ведутся переговоры по организации моей встречи с Путиным
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Москвой ведутся переговоры об организации встречи главы организации Рафаэля Гросси и президента России Владимира Путина. Об этом Гроссии сообщил ТАСС.

Ранее Гросси не исключал новой встречи с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в рамках поиска решения по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. «Мое обязательство — найти решение как можно скорее. Надеюсь, к концу года», — отмечал глава организации.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин МАГАТЭ Запорожская АЭС Рафаэль Гросси переговоры
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Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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