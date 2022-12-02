Глава МАГАТЭ рассказал о своем обязательстве по Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: до конца года нужно найти решение по безопасности Запорожской АЭС

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что постарается найти решение по обеспечению безопасности Запорожской АЭС до конца года.

«Мое обязательство — найти решение как можно скорее. Надеюсь, к концу года. Я знаю, что президент Путин следит за процессом, и я не исключаю новой встречи с ним в ближайшее время, а также с президентом Украины Зеленским», — сказал Гросси в интервью газете la Repubblica.

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