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Военная операция на Украине ,  
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Глава МАГАТЭ рассказал о своем обязательстве по Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: до конца года нужно найти решение по безопасности Запорожской АЭС
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что постарается найти решение по обеспечению безопасности Запорожской АЭС до конца года.

«Мое обязательство — найти решение как можно скорее. Надеюсь, к концу года. Я знаю, что президент Путин следит за процессом, и я не исключаю новой встречи с ним в ближайшее время, а также с президентом Украины Зеленским», — сказал Гросси в интервью газете la Repubblica.

Материал дополняется.

Теги
МАГАТЭ Запорожская АЭС Рафаэль Гросси
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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